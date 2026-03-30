En municipio Infante de Guárico ratificaron con la Filven el amor por la literatura

La Casa de la Cultura del municipio Leonardo Infante, en el estado Guárico, fue escenario de la 21.ª Filven los días 26 y 27 de marzo, una oportunidad para los guariqueños y guariqueñas de ir al encuentro con las letras, el saber y la convivencia en paz.



Texto y fotos: Prensa Cenal

El evento marcó el compromiso de las autoridades locales con la generación y fortalecimiento del hábito lector en las nuevas generaciones.

Durante el acto de clausura, el alcalde Cristian Norato destacó la importancia de la fe en el libro como un pilar fundamental para el desarrollo social.

Al referirse a la gestión cultural, el burgomaestre expresó su satisfacción por la llegada de la máxima fiesta del libro, la lectura y la cultura a Valle de la Pascua.

“Escriban poesía, escriban cuentos y relatos. La lectura nos hace hombres y mujeres de transformación”, invitó a la población.

Asimismo, Norato reafirmó el compromiso institucional de convertir la jurisdicción en un referente regional, señalando que “haremos de Valle de la Pascua una potencia cultural”.

Un sueño cumplido entre páginas

La Filven Guárico ha sido un espacio para la vivencia de historias conmovedoras que demuestran el valor de la literatura en el municipio Leonardo Infante.

Uno de los momentos emotivos de la jornada lo protagonizó la niña Miranda Navarro, quien tras haber visitado la feria quedó cautivada por la biografía de Héctor Lavoe y se mantuvo leyendo en el recinto ferial al no poder adquirir por su cuenta esta publicación.

El alcalde Cristian Norato gestionó el obsequio del libro para la joven lectora, convirtiendo su interés en un incentivo tangible para su formación.

Además, niñas y niños, futuro de las letras, tuvieron su espacio propio en el pabellón infantil, donde las profesoras Soraya González y Carmen Hernández lideraron sesiones de cuentacuentos, logrando captar la atención de los más pequeños mediante la tradición oral.

Programación literaria

Por otra parte, la programación literaria de la Filven Guárico destacó por su profundidad histórica.

Entre las ponentes estuvo Olga Milagro Díaz, quien presentó “Parto del pueblo cimarrón”, una obra que explora las raíces de la resistencia afrodescendiente.

En sintonía con este tema, Román Martínez dictó la conferencia “Afrodescendientes en los Llanos de Venezuela”.

Igualmente expusieron la biografía del General en Jefe Manuel Piar, con una actividad a cargo del cronista Aquiles Lugo. Asimismo, se presentó el texto de Salvador Lara “Caracas a San Mateo” y la obra “Localismos, refranes, cuentos y personajes de San José de Guaribe”, una novedad editorial de Soraya González.

Finalmente, la feria concluyó con una vibrante gala cultural. Los asistentes disfrutaron de una muestra de danzas que incluyó joropo, tambor y zamba.

Así la Filven se consolida una vez más, en el marco de su ruta regional, como una plataforma para el encuentro del pueblo con la cultura y su identidad.