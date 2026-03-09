Filven 2026 en Apure: Un canto a la identidad llanera y al pensamiento crítico desde San Fernando

La majestuosidad del llano venezolano y la profundidad de sus raíces culturales fueron las protagonistas indiscutibles de la 21.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) en su capítulo Apure. Durante tres días de intensa actividad, el Paseo Libertador de San Fernando se convirtió en el epicentro de la palabra, la historia y la tradición, bajo el lema “Leer humaniza” .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC /Medios Nacionales /Fotos: Prensa MPPC

La feria, que se celebró del 6 al 7 de marzo, no solo fue un escaparate de novedades editoriales, sino un espacio para la reivindicación histórica y el fortalecimiento de la identidad. En este sentido, la presentación del libro “Afrodescendientes en los Llanos de Venezuela”, de Armando González y Rosa Mujica, marcó un hito. La obra, que rescata la lucha contra el racismo y la resistencia del pueblo afrollanero a través de figuras como Pedro Camejo, fue calificada por el presentador Rafael Nieves como una lectura obligatoria para las nuevas generaciones, pues “invita al reconocimiento y al autorreconocimiento étnico”.

Poesía que nace del llano y un abrazo binacional

La lírica local tuvo su espacio con el bautizo de tres obras del Fondo Editorial #NosUneLaPoesía: “Mujer desnuda” , de Dilcia Espinoza; “Las aves de tus besos” , del profesor William Rangel; y “32 poemas y la noche se inclina” , de José Castillo. Integrantes de la Ruta Latinoamericana de la Poesía (Capítulo Apure), estos autores plasman en sus textos las vivencias, la música y el sentir cotidiano del apureño. William Zerpa, coordinador de la ruta, destacó que “la poesía es ese eco que endulza al ser humano” e invitó a la población a escribir sus propias historias para que perduren en el tiempo.

El espíritu de integración regional también estuvo presente con la participación especial del escritor colombiano Andrés Felipe Gallego, quien presentó “Éxtasis en el estero” , una obra publicada por la editorial venezolana El perro y la rana que exalta las costumbres, la doma y los paisajes llaneros. Gallego, además, formó parte del jurado del 1° Premio Internacional de Poesía “Voces de la Llaneridad”, cuyo poemario compilatorio fue presentado en la feria, uniendo a ambas naciones “a través de una cosa muy noble que es la poesía”.

Un homenaje a las voces locales y la siembra del Comandante

La Filven Apure rindió tributo a dos grandes figuras de la literatura regional: el historiador Hugo Arana Páez, autor de “Borraduras de Ciudad”, y la profesora Olide Márquez, cuentista y miembro de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco, cuyo poema “Sentir llanero” fue incluido en la compilación del concurso internacional .

El acto inaugural, encabezado por autoridades regionales, sirvió también para honrar el legado del Comandante Hugo Chávez como principal promotor de la lectura, a 13 años de su siembra. En un contexto geopolítico complejo, la Secretaria Ejecutiva del estado, Mairin Moreno, enfatizó la necesidad de rescatar a los jóvenes del mundo digital para sumergirlos en los libros, una visión compartida por el alcalde Lisandro Solórzano, quien señaló que la feria es clave para “crear conciencia y fortalecer los conocimiento” .

La juventud toma la palabra para cerrar la fiesta

La jornada de clausura reafirmó el compromiso con la defensa de la identidad. Niños y jóvenes de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla ofrecieron recitales y tomaron el escenario para recrear leyendas del llano como la Llorona y el Silbón, así como escenificar el mítico duelo entre Florentino y el Diablo. A través de talleres de narración y actividades en el pabellón infantil, los más pequeños aprendieron a escribir sus propias historias, asegurando la transmisión de la tradición oral a las nuevas generaciones.

Con una oferta editorial que incluyó títulos de El perro y la rana, Monte Ávila y la Biblioteca Ayacucho, la Filven Apure 2026 cerró sus puertas cumpliendo su objetivo de “exaltar el gentilicio venezolano”, en palabras de Luisa Martínez, directora del Gabinete Estadal de Cultura, y consolidándose como una trinchera de paz y pensamiento crítico para el pueblo llanero .