21.ª Filven abre en el Paseo Libertador de San Fernando de Apure hasta el 7 de marzo

En el Paseo Libertador de San Fernando se inauguró la 21.ª Filven Apure, para el encuentro con las letras, el arte y la cultura llanera en un espacio de paz donde se ratifica que “Leer humaniza”.

Texto: Filven

El acto inaugural contó con la presencia de la Secretaria Ejecutiva del estado Apure, Mairin Moreno; el alcalde del municipio San Fernando de Apure, Lisandro Solórzano; la directora general del Gabinete Cultural de la entidad, Luisa Amelia Martínez; el escritor regional homenajeado, Hugo Arana Páez, así como el escritor colombiano Andrés Felipe Gallego, invitado internacional.

Durante la actividad se destacó la importancia de esta cita con las letras orientada especialmente a fomentar la lectura en los jóvenes con libros que buscan la formación de hombres y mujeres libres, como una poderosa alternativa frente a plataformas tecnológicas y digitales que quieren imponer una guerra cognitiva y de desinformación.

Las autoridades también coincidieron en que la producción de libros en el contexto actual es la mejor manera de demostrar que Venezuela continúa fortaleciendo el pensamiento crítico frente a las amenazas externas, reafirmando su compromiso con la cultura y la literatura.

Asimismo, se honró el legado del Comandante Hugo Chávez como principal promotor del libro, la lectura y el pensamiento crítico, al cumplirse 13 años de su siembra.

“Últimamente la juventud se ha sumergido en los teléfonos celulares y se han olvidado de los libros”, pero “no hay nada más maravilloso que leer un libro, así lo decía nuestro comandante Chávez”, dijo la secretaria Ejecutiva del estado Apure, Mairin Moreno.

La Filven es parte de esa política “para crear conciencia y fortalecer los niveles de conocimientos, las diversas artes que se expresan y que tienen que ver con la literatura”, señaló el alcalde de San Fernando, Lisandro Solórzano.

Por su parte, la directora del Gabinete Estadal de Cultura, Luisa Martínez, destacó el valor de la feria en la proyección de la actividad creadora. “En estas actividades se reúnen los intelectuales para tomar la palabra escrita como un símbolo de responsabilidad y enaltecer el gentilicio venezolano”, refirió Martínez, quien invitó a los lectores y público en general a acercarse a esta feria que estará abierta hasta este 7 de marzo.

Homenaje a las voces del llano

La Filven homenajea al escritor e historiador Hugo Arana Páez, quien ha realizado aportes históricos sobre San Fernando de Apure y es autor del libro “Borraduras de Ciudad”, publicado por la editorial El perro y la rana. El autor reiteró que este evento es un espacio para la convivencia. “Es un acto por la paz. Aquí venimos a dejar un mensaje para la paz, porque es el valor más importante”, expresó.

Además de Arana, la Filven Apure también rinde tributo a la profesora Olide Márquez, quien forma parte de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco; además, autora de los cuentos “La Generala”, “El Comegente”, “El Jardín del verso” y “Desventura de un zapato”.

La 21.ª Filven rinde homenaje en el ámbito nacional a Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.