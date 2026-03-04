“Más Armonía” para el primer año: La Trova Fest celebró su aniversario con un gran concierto en Caracas

El pasado 28 de febrero, el Teatro Bolívar se vistió de gala para conmemorar el primer aniversario del Festival de la Trova de Venezuela. La cita, que sirvió también como despedida del “mes rebelde” de febrero, fue un sentido homenaje a la memoria y legado del “cantor del pueblo”, Alí Primera .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC / Medios Nacionales/ Fotos: Alexander Vivas Trova Fest

Lo que comenzó como un sueño compartido por un grupo de trovadores y trovadoras en marzo de 2025, se ha convertido en un movimiento cultural imparable. El Festival de la Trova de Venezuela (Trova Fest) celebró su primer año de vida con una gran fiesta en el Teatro Bolívar, sede del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes “César Rengifo”. La sala se llenó por completo para disfrutar de una tarde dedicada a la canción con contenido social, el amor y la lucha, valores que identifican al pueblo venezolano.

La velada comenzó con la proyección de un documental que repasó los hitos del festival en su primer año. Las imágenes mostraron la exitosa ruta “Pueblo a Pueblo”, que llevó la trova a diversas regiones del país, el II Festival Universitario y la edición especial “Trova en Navidad”, que durante octubre y diciembre de 2025 llevó la magia de la música a parroquias y barrios de Caracas, descentralizando el arte y acercándolo a las comunidades .

Con las luces apagadas, la magia en el escánico comenzó de la mano de Colibrí del Chiquero, quienes junto a Sandino Primera, hicieron vibrar al público con Por Aquí, Por Allá y Merece Luchar. Le siguió la dulce voz de Oriana Cantora interpretando Ojalá y Venezuela Esperanza, dando paso a la conciencia crítica del maestro Leonel Ruíz con Soy Conciencia y Diagnóstico Involuntario.

La nostalgia y el legado de la lucha se hicieron presentes con la actuación de Alí Alejandro Primera, quien puso todo su corazón en Sobreviviendo y La Guadaña. Pero uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó con la maestra Lilia Vera, que con su voz potente y su vasta trayectoria recordó las raíces de la canción necesaria interpretando Gracias a la Vida de Violeta Parra y cerrando con el clásico Pueblos Tristes de Otilio Galíndez.

La jornada continuó con la energía de Willian Alvarado y su agrupación Dame Pa‘ Matala —uno de los colectivos fundadores del festival, originario de Yaracuy— quienes invitaron a Truko, el dueño de la Musa, a interpretar Mundo Chiquito. La cantora Sol Mussett también dejó su huella con los temas Camarada y Mi Pueblo me hace Cantar. Para cerrar con broche de oro la parte musical, el Ensamble B11 hizo bailar a todo el teatro con su Canto de Lavanderas y un vibrante popurrí de calipsos.

El gran final estuvo a cargo de las futuras generaciones. Los niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro “César Rengifo” tomaron el escenario para interpretar la gaita En el Solar de Mi Casa y la Canción para la Unidad Latinoamericana. En un gesto simbólico que unió el pasado, presente y futuro de la trova, todos los artistas de la jornada subieron al escenario para entonar por primera vez Más Armonía, un himno compuesto para la ocasión que se erige como un canto de amor, luchas y esperanza, y que marcó la cúspide de una celebración que confirmó al Trova Fest como un espacio ya posicionado en el corazón de los venezolanos .

Sobre el Trova Fest

Nacido en marzo de 2025 de la mano de Oriana Cantora, Sandino Primera, Alí Alejandro Primera y el grupo Dame Pa‘ Matala, el Festival de la Trova de Venezuela ha logrado en su primer año de existencia consolidar una gira nacional que ha llegado a estados como Miranda, Falcón, La Guaira, Carabobo, Yaracuy, Lara, Nueva Esparta y Guanare, demostrando que la trova y la canción de autor están más vigentes que nunca .