Movimientos venezolanos marcharon hasta la embajada de Irán en rechazo a los bombardeos de EE.UU. e Israel

AME096. CARACAS (VENEZUELA), 03/03/2026.- Personas ondean banderas durante una manifestación en apoyo a la República Islámica de Irán este martes, frente a la Embajada de Irán en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Más de un centenar de personas pertenecientes a movimientos sociales, de izquierda, revolucionarios o simpatizantes de los pueblos árabes y persas, se acercaron este martes a la embajada de Irán en Venezuela para expresar su apoyo al pueblo iraní ante los ataques militares de Israel y Estados Unidos iniciados el pasado sábado, y lamentar el asesinato del fallecido líder supremo de ese país, el ayatolá Alí Jameneí, y de cientos de personas en los 4 días de conflicto.

Texto: Alba Ciudad y EFE

“¡Irán, amigo, el pueblo está contigo!”, “¡Irán y Venezuela, una sola bandera!” y “¡Trump, fascista, gusano imperialista!” fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes tanto en la marcha previa hacia la embajada como en la concentración frente a la sede diplomática.

Video por Sputnik Mundo

Una gran bandera de Irán y otra de Venezuela fueron ondeadas durante la movilización, en la que varios de los asistentes tenían imágenes de Jameneí, el guía espiritual del país persa desde 1989 y cuya muerte fue confirmada el sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado leído durante el acto, trabajadores venezolanos del estatal Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) describieron a Jameneí como un “faro indestructible de la dignidad humana” y un “líder de probada dignidad, de altísima moral y una brújula espiritual que enseñó que la resistencia no es una opción, sino un deber sagrado frente a la tiranía de los imperios”.

La activista Hindu Anderi, de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, señaló a EE.UU. y a Israel como “responsables de esta guerra” y “culpables de que el planeta en este momento esté encendido”, mientras que Irán representa “la esperanza de los pueblos que no se dejan doblegar por el imperialismo, por el fascismo y por el sionismo”.

Para Rosa Mejías “es inhumano lo que está haciendo” tanto Estados Unidos como Israel, cuyos Gobiernos, según dijo a la agencia EFE, están llevando al mundo “a una nueva era de la barbarie”. Sin embargo, confía en que el Gobierno iraní “tiene la capacidad para defenderse y para apoyar a todos los pueblos que están siendo vilipendiados”.

El embajador iraní en Venezuela, Ali Chegni, participó en el acto y dijo que su país tiene “el pleno derecho, como todos los pueblos del mundo, a tener instrumentos para una defensa legítima” de su territorio. El diplomático acusó a Estados Unidos y a Israel de querer “saquear y robar la riqueza y la dignidad de los países del mundo”.

“Tengan la seguridad de que les vamos a dar una lección a esa gente que nunca en la historia se les olvide”, agregó.

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques, que empezaron el pasado 28 de febrero.

