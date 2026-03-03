La 21.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela se instala en Cojedes

Este jueves 5 de marzo en el Complejo Cultural Pérez Lazo de la ciudad de San Carlos, se instala la 21.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Cojedes 2026. Este evento literario buscará fortalecer el encuentro entre lectores, editoriales y escritores de la región.



La presente edición rinde homenaje al escritor Juan Díaz, quien es migrante y transportista de carga pesada conocido como el «poeta oculto». Díaz es autor de la obra La Octava Isla, título que también lleva su primer libro.

La programación incluye presentación de libros, recital de poesías, conversatorios con autores destacados, talleres de literatura para niños y oralidad, así como también actividades culturales. Las actividades se desarrollarán durante el jueves y viernes en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Entre los escritores invitados estarán: William García, quien es una figura destacada en el estado Cojedes, principalmente reconocido por su labor como historiador, cronista y profesor. José Daniel Suárez, destacado escritor y poeta cojedeño. Entre otros reconocidos escritores y poetas como William Ramírez, José Antonio Martínez, José Miguel Aular, Urike Sánchez, Miletza Rodríguez, Olga García y Nidia Portocarrero.

La Filven Cojedes se consolidará como el principal espacio para la promoción del libro en la entidad llanera. El evento promete dos días de intensa actividad intelectual y acceso gratuito a la cultura para toda la familia sancarleña.