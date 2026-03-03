El Sistema y el Grupo Herencia estrenan “Portal: Sinfonía para el tambor”

El concierto “Portal. Sinfonía para el tambor”, creado por los maestros Manuel Moreno, Matías Azpúrua y Anderson Cordero, durante el XIII Festival Internacional de Percusión y en el marco del 50° Aniversario de El Sistema, se inmortaliza en un audiovisual creado por el Grupo Herencia, Humana Cine y El Sistema.

Fotos: @nagaru.foto

Esta creación unió dos mundos para construir un poderoso puente sonoro, y contó con la destreza musical de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, la magistral dirección del maestro Pablo Castellanos y la fuerza rítmica del Grupo Herencia. El video del concierto estará disponible desde el 6 de marzo a las 4:00 p.m. en la plataforma de videos YouTube.

El director de la agrupación afrovenezolana, Manuel Moreno, espera que la composición trascienda nuestras fronteras al demostrar que es posible amalgamar los sonidos ancestrales de los tambores afrovenezolanos con la música sinfónica, especialmente con la de El Sistema. “Esta obra le dice al mundo que nuestro tambor es valioso”.

Uno de los grandes retos del concierto fue lograr la integración armónica entre el director, la orquesta y la agrupación, algo que se alcanzó —según Azpúrua— al reconocer las similitudes entre ambos estilos musicales, “ampliar un poco más la conversación y convertirla en una bonita narración”.

El resultado sonoro y visual de este concierto, con una duración de 33 minutos, se estrenará en el canal de YouTube del Grupo Herencia este viernes. Asimismo, la agrupación afrovenezolana, de la mano de Humana Cine, prepara un documental en el que mostrará el proceso tras bastidores: ensayos, testimonios, logística y coordinación entre las agrupaciones para dar vida a “Portal”.

Entre acordes y tambores

La obra titulada “Portal”. Sinfonía para el Tambor comenzó como una idea visionaria del director del Grupo Herencia, una de las agrupaciones de música afrovenezolana más destacadas de Caracas. En su búsqueda por innovar y establecer una conexión con lo ancestral, Manuel Moreno se planteó una pregunta clave: ¿Qué pasaría si se tocan nueve culo ‘e puya al mismo tiempo? A partir de esa idea, y junto al bajo eléctrico del compositor y arreglista Anderson Cordero, comenzaron a sumar elementos que delinearon la pieza.

El tema avanzó al explorar distintos ritmos afrovenezolanos provenientes de las costas del país, como el culo ‘e puya, cumaco; y del Sur del Lago de Maracaibo el chimbanguele, entre otros; hasta que, en conversaciones con el director de la Escuela Nacional de Percusión e integrante de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Aquarius Zambrano, decidieron llevar el ritmo a una obra sinfónica donde el tambor fuera el centro musical.

“Se lo presenté a Aquarius, le gustó y me dijo: ‘Manuel, creo que este arreglo, desde el punto de vista orquestal, puede hacerlo el maestro Matías Azpúrua’”.

Con el reto de convertir un arreglo empírico —que crecía en cada ensayo de Herencia—, la propuesta llegó a manos del compositor Matías Azpúrua, quien desde la distancia se conectó profundamente con lo que se gestaba.

“Fue un trabajo lleno de respeto y creatividad, donde tuvimos muchísimo aprendizaje y nos enfocamos, sobre todo, en el punto de vista común de esos dos mundos: la tradición afrovenezolana y la tradición sinfónica, para convertirlos en un solo gran universo sonoro”.

Para el compositor orquestal, esta combinación inédita se logró con excelencia porque ambos estilos musicales representan una unión “bastante natural para los venezolanos”.

El maestro Manuel Moreno considera que “Portal”. Sinfonía para el Tambor será recibida por todos los venezolanos con aplausos y profundas emociones, tal como se vivió en la Sala Simón Bolívar durante el festival, con el aporte de todo el equipo de El Sistema, del Grupo Herencia y el equipo cinematográfico de Humana Cine, así como con los colaboradores herederos: Heidy Tovar, Félix Gerardi, Nacho Creative Vzla, José Luis Pernía, Héctor Puche, Reinaldo Acosta, Victoria Carima.

“Es la primera vez que verán una sinfonía donde se rinde homenaje al tambor, a nuestro tambor afrovenezolano”, resaltó Moreno.