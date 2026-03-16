 “El arte es para todos”: La Casa del Artista abre inscripciones para 7 talleres inclusivos con certificación y muestra final

Virginia Gallardo, coordinadora de formación de la Fundación Casa del Artista, anunció en el noticiero Cultura al Día el inicio del ciclo de talleres correspondiente a abril, mayo y junio de 2026. La oferta incluye disciplinas como canto popular, oratoria, teatro para adultos mayores, modelaje inclusivo y talleres de emprendimiento para mujeres, con un aporte mínimo de 5 dólares y certificación al finalizar.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Fundación Casa del Artista

Escucha la entrevista aquí:

La Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, abre sus puertas a toda la comunidad con una variada oferta formativa para el segundo trimestre del año. Así lo informó Virginia Gallardo, coordinadora de formación de la institución, durante una entrevista en el noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Angie Vélez.

“Estamos en la etapa de promoción de nuestros talleres, nuestro ciclo que corresponde al mes de abril, mayo y junio. Es abierta para todo público, desde los 6 años de edad y hasta sin límite de edad”, expresó Gallardo, quien acudió a la emisora en nombre de la presidenta de la Casa, Susej Vera, y la directora ejecutiva Maribel Rodríguez .

Siete talleres para todos los gustos y edades

La coordinadora detalló que actualmente ofrecen siete talleres en diversas áreas artísticas y de desarrollo personal:

Canto popular

Oratoria

Teatro infantil

Teatro para la tercera edad

Narración oral de cuentos (área de literatura)

Dibujo y pintura

Danza integral

Además, en el marco del mes de la mujer, se están impartiendo talleres especiales orientados al emprendimiento y empoderamiento femenino, como tarjetería, piñatería y artes y manualidades, dirigidos a damas de todas las edades.

La inclusión como sello distintivo

Uno de los aspectos más resaltantes de la conversación fue el énfasis en la inclusión. Gallardo destacó que la Casa del Artista está trabajando con grupos etarios y condiciones que no siempre encuentran espacios en academias convencionales.

“Tenemos modelaje inclusivo, estamos trabajando muchísimo con esos grupos que no son atendidos con facilidad”, explicó. “Ofrecemos pasarela para niños y jóvenes que tengan alguna condición especial, inclusive personas de la tercera edad”. La coordinadora recordó con emoción el cierre del trimestre pasado, donde participaron niños con síndrome de Down, trastorno del espectro autista, Asperger y jóvenes ciegos. “Fue una experiencia muy linda que queremos proyectar de ahora en adelante”, afirmó .

Modalidad, requisitos y aporte

Los talleres son presenciales y se dictan en el piso 4 de la sede de la Casa del Artista, en un aula de usos múltiples, así como en terrazas techadas para disciplinas como danza. Para inscribirse, los interesados deben acudir de forma presencial de lunes a jueves, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. al piso 4.

Los requisitos son:

Menores de edad: Autorización de padres o representantes, partida de nacimiento (si no tienen cédula) o cédula de identidad (de 9 años en adelante) y cédula del representante.

Adultos: Sin limitaciones.

La institución funciona bajo un esquema de autogestión, por lo que se solicita un aporte mínimo de 5 dólares (cancelables en bolívares a la tasa BCV) para sostener el espacio físico y los materiales . Los talleres tienen una duración máxima de tres meses.

Certificación y muestra final: El plus formativo

Gallardo destacó dos beneficios clave para los participantes. “Nuestros talleres tienen dos condiciones muy importantes: uno es la *certificación*, eso en primer lugar; y segundo lugar, todos deben tener una *muestra abierta* en una de nuestras salas de teatro”, señaló.

La Casa del Artista cuenta con dos salas emblemáticas: la Sala Juana Sujo, con capacidad para 473 personas, y la Sala Doris Wells, para 130 personas, espacios donde los alumnos proyectan lo aprendido ante sus familiares y el público en general .

Contacto y ubicación

La Fundación Casa del Artista está ubicada en la Avenida Libertador, sector Quebrada Honda, Parroquia El Recreo, frente a la sede principal del Sistema Nacional de Orquestas, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas .

Para mayor información, los interesados pueden contactar a través de:

Instagram: @fundacioncasadelartista_ve

Teléfono: 0424-1606122

Redes sociales: También están presentes en TikTok como “Fundación Casa del Artista”

“La Casa del Artista es la casa que une a todos aquellos que tienen sentimientos y estos sentimientos se transforman en arte y amor por nuestra patria. No hay límite de edad, no hay condición social, no hay condición física. El arte es para todos, en todas partes, en nuestro país debe haber arte”, concluyó Gallardo .