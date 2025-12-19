Realizaron homenaje especial a Milagros Figuera en “La fiesta es con las bandolas” (+Video)

La destacada cultora, cantante, bandolista, intérprete y difusora de la música tradicional venezolana Milagros Figuera, quien conducía en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM el programa “La fiesta es con las bandolas”, nos dejó físicamente el 13 de agosto de 2025. Este 18 de diciembre, su hermana Belkis Figuera, directora de la agrupación Ensamble B11, junto a la destacada cultora Gerónima Muñoz y otros compañeros le hicieron un sentido homenaje en Alba Ciudad.

En el programa también estuvieron presentes Iván Lira, Ivana Lira y Lyn Villarroel, contando anécdotas e interpretando varias canciones y aguinaldos de su preferencia.

Este es el programa completo:

Especial de "La Fiesta es con Las Bandolas" homenajeando a Milagros Figuera en Alba Ciudad 96.3 FM
Ver este vídeo en YouTube.

Gerónima Muñoz y Lin Villarroel

Ivana Lira

Belkis Figuera

Lin Villarroel e Iván Lira

