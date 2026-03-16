“La música debe dar un giro y estar al servicio de la sociedad”: Caracas estrena el programa Música Inteligente para formar niños compositores con IA

El reconocido profesor de violín Salomón David Rojas, fundador del Programa Musical Científico de Venezuela, presentó en el noticiero Cultura al Día el innovador proyecto Música Inteligente. Se trata del primer laboratorio nacional de aprendizaje musical-tecnológico, donde niños y jóvenes de 5 a 15 años aprenden a componer y producir música fusionando instrumentos tradicionales con tablets, software libre e inteligencia artificial.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Paola Pertuz

Escucha la entrevista aquí:

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la educación musical en Caracas ha dado un salto cualitativo. Así lo dio a conocer el maestro Salomón David Rojas, todo un referente en la formación de nuevas generaciones de músicos con trayectoria en el Sistema de Orquestas, el Instituto Escuela y la Escuela Manuel López, durante una entrevista en el noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Angie Vélez.

El profesor Rojas llegó al estudio para hablar sobre “Música Inteligente“, un programa educativo pionero que nace de la alianza entre la Fundación Caracas Inteligente —ente adscrito a la Alcaldía de Caracas— y el Programa Musical Científico de Venezuela, del cual es fundador. “Principalmente es acercar a las niñas y a los niños, a los jóvenes, a la tecnología a través de la música”, explicó Rojas durante la entrevista.

Del Reciclaje a la Inteligencia Artificial: La Evolución de una Idea

El proyecto no surgió de la nada. Rojas lleva años desarrollando el programa de “Ciencia en la Música“, donde los participantes aprenden principios físicos del sonido —como fricción y resonancia— creando sus propios instrumentos con materiales reciclados a través de 11 experimentos sonoros. “Después que ellos crean sus experimentos, exponen y pasan a la fase de orquesta científica”, detalló.

Esta Orquesta Científica Venezolana, única en su tipo, ya venía revolucionando el concepto tradicional al integrar software libre como MuseScore y Audacity para que los niños crearan sus propias partituras . Ahora, con “Música Inteligente“, la propuesta da un paso más allá al incorporar inteligencia artificial.

Un Laboratorio con Tablets e IA al Servicio de la Creatividad

La gran novedad es la inauguración de un aula-laboratorio de música inteligente, surtida de tablets donde los jóvenes pueden crear, grabar y producir música de forma sencilla. “Estamos enfocándonos en el tema de la inteligencia artificial de una forma didáctica”, explicó Rojas. “Es un espacio único, no hay uno como este”.

Pero, ¿cómo aplican la IA en la música? El maestro reveló que utilizan, entre otras, una herramienta donde los niños pueden crear música a través del texto. “Cuando uno crea una composición tiene que imaginar y parte de una historia. En ese punto, a través del texto le enseñas a la inteligencia artificial qué es lo que quieres y ella te da música con esa letra”, describió. Para Rojas, este método es “un acercamiento más rápido que otros métodos de música convencionales”.

Musicoterapia e Inclusión: La Música como Encuentro

Más allá de la tecnología, el programa tiene un profundo componente social y terapéutico. Durante la entrevista, Rojas destacó que la orquesta científica es una gran herramienta para la musicoterapia y la integración. “En nuestras orquestas hay jóvenes con autismo y créeme que son los que mejor hacen música que otros, porque no tienen miedo a expresarse a través de un instrumento”, afirmó con convicción.

Para ilustrar este enfoque inclusivo, Rojas realizó una dinámica en vivo con la conductora Angie Vélez utilizando claves y un palo de lluvia. “Esto fue una experiencia de musicoterapia”, explicó. “En una orquesta tradicional no se le da ese ingreso a cualquiera para participar, pero esto es lo que nos hace distinto: es la música al servicio del otro, sin tanta industria”. La iniciativa se fundamenta en el Plan de las Siete Transformaciones, específicamente en las vinculadas a la educación, la ciencia y la tecnología.

¿Cómo Participar?

Para todos aquellos padres y representantes interesados en que sus hijos formen parte de esta experiencia, el profesor Rojas informó que actualmente hay cupos disponibles. Las clases se realizan los miércoles a partir de las 3:00 p. m. en la sede de la Fundación Caracas Inteligente .

Los requisitos para la inscripción incluyen: copia de la cédula o partida de nacimiento del niño, niña o adolescente (entre 5 y 15 años), cédula del representante y el pago de una inscripción de 10 dólares.

Para más información, pueden contactar a través de:

Instagram: @caracasinteligente

WhatsApp: 0424-1688934 o 0426-5152101

Redes sociales: Buscar “La Ciencia en la Música” u “Orquesta Científica”

“Pongo Google y ya Google se encargará de direccionarlos”, bromeó Rojas al final de la entrevista, antes de despedirse con un mensaje esperanzador: “Alba Ciudad es una excelente radio, gracias a los que están impulsando que todos estos medios puedan expandirse para llevar la música, la cultura y las buenas vibras que tiene Venezuela en esta fase”.