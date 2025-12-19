Maestros y practicantes del joropo recibieron réplica del certificado de su inscripción en la Unesco como Patrimonio de la Humanidad

En un acto que celebró la diversidad del joropo nacional, este jueves 18 de diciembre el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, entregó a maestros y practicantes de todo el país una réplica del Certificado de Inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del Joropo en Venezuela, otorgado por la Unesco.

Ministro Villegas recibe de la Unesco el certificado del joropo como Patrimonio de la Humanidad

Durante un pase presidencial, realizado desde la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (antiguo Cuartel San Carlos), en Caracas, el ministro Villegas destacó la participación de alrededor de 600 artistas del movimiento cultural venezolano, quienes estarán en el Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario, convocado para enero de 2026.

El titular de Cultura resaltó las particularidades del joropo nacional en sus distintas variantes: llanero, central, oriental, guaribero, guayanés y andino, destacando que esta manifestación cultural enaltece la venezolanidad.

La actividad también contó con la presencia del embajador de Colombia, Milton Rengifo, y la participación especial de una delegación de joroperos de la hermana República, quienes compartieron escenario con artistas nacionales, exaltando los lazos identitarios que unen a ambos países, en el marco de esta importante declaratoria internacional.

Los cultores colombianos resaltaron la importancia del evento para la preservación y difusión de esta expresión artística que representa a Venezuela y a Colombia en el mundo. Hicieron un llamado a la unión de las dos naciones, resaltando que comparten profundos vínculos históricos y culturales.

Asimismo, practicantes del estado Miranda comentaron sobre las características del joropo en esta región y deleitaron al público con una presentación marcada por el particular sonido de la marímbola.

Movimiento cultural impulsa propuestas rumbo al Congreso Constituyente

Más temprano, cultoras y cultores, creadoras y creadores, artistas, portadoras y portadores patrimoniales, junto al pueblo artesano, participaron en una asamblea del movimiento social-cultural rumbo al Congreso Constituyente, en una jornada marcada por la amplia participación democrática y la organización popular.

Durante el encuentro, las y los cultores agradecieron la apertura de estos espacios idóneos para la promoción y socialización de las propuestas surgidas del debate colectivo, orientadas a fortalecer el papel de la cultura como eje fundamental del desarrollo nacional.

La viceministra de Cultura, Karen Millán, informó que en todo el país se han desarrollado 1.600 asambleas comunales, 200 asambleas municipales y 24 estadales, en las que fueron electas y electos 5.000 voceros, de los cuales hubo una representación de 700 integrantes, quienes tuvieron la responsabilidad de sistematizar todas las propuestas.

La Constituyente Cultural se consolida como un espacio de pluralidad para plasmar las aspiraciones, proyectos y saberes de las comunidades culturales, elevándolos a rango constitucional con el propósito de garantizar su protección, fortalecimiento y desarrollo a largo plazo.