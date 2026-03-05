Cecilia Todd recibe Orden Francisco de Miranda en su cumpleaños número 75

Los espacios de la Casa de la Cultura y la Libertad “Alí Primera” se llenaron de emotividad este miércoles 4 de marzo para celebrar los 75 años de Cecilia Todd, reconocida como “la voz más dulce del país”. El homenaje contó con la ternura del ensamble de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y las voces de los maestros Lilia Vera y Jesús Sevillano, lugar donde además se le hizo entrega de la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase.

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)/ Fotos: (Gustavo Quintana)

La actividad estuvo enmarcada en enaltecer su vida artística con las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien hizo lectura de la orden en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente, Nicolás Maduro. Parte del texto resaltó que “Cecilia Todd representa nuestra auténtica identidad como una maestra que, sin dar clases magistrales, marca luminosos senderos en las nuevas generaciones”.

El titular de cultura aseguró que “si alguien es acreedor del amor de Venezuela, es Cecilia Todd”. “No te podemos pagar todo lo que le has dado al país en materia de identidad cultural; donde sea que se escuche tu canto, se escucha el corazón venezolano”, destacó. Asimismo, Villegas recordó que el presidente, Nicolás Maduro, fue quien dio la orden de abrir los espacios del Cuartel San Carlos, ahora Casa de la Cultura y la Libertad Alí Primera y sede de la Gran Misión Viva Venezuela, para el disfrute, las artes y la recreación de los venezolanos. En tal sentido, instruyó a su equipo a planificar un próximo encuentro masivo para el disfrute de toda la ciudadanía en fin de semana.

Por su parte, la homenajeada explicó que su nueva producción discográfica incluye temas nuevos y otros ya conocidos que recorren la geografía nacional, desde canciones de cuna y mucho más.

Voces de admiración y hermandad

Por su parte, la maestra, Lilia Vera, destacó que el canto de Cecilia es una defensa de las tradiciones frente a lo impuesto, un proceso de “aprender a desaprender” para abrazar lo propio. Francisco Pacheco, celebró la “hermosísima presencia” de su colega, señalando que este homenaje refleja a una Venezuela que canta unida tras muchos años de trayectoria.

Iván Pérez Rossi, conmovido por una amistad de 51 años, calificó a Todd como “la voz femenina de la patria”, asegurando que cualquier espacio es poco para su grandeza. En representación del público, Maikí León, describió el encuentro como un tributo necesario a una artista que es “estirpe de la cultura venezolana” y cuyo impacto ha llegado mucho más allá de nuestras fronteras.

La jornada contó con la participación del colectivo Comunicalle, donde su fundador, Armando Carías, leyó un cuento en memoria del Comandante Chávez, mientras que Chuchito Sanoja, hizo lo propio con un hermoso texto dedicado a la cumpleañera.

El evento cerró con el bautizo de la producción discográfica “Casi de puro soñarte” y el canto unísono del “Cumpleaños Feliz” para celebrar la vida de Cecilia Todd.