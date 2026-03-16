“No dejen pasar esta oportunidad”: Monte Ávila extiende plazo del Concurso Formas del Fuego 2025 hasta el 31 de marzo 🗓

Raquel Barbera, coordinadora de Promoción y Medios de Monte Ávila Editores Latinoamericana, anunció en el noticiero Cultura al Día la segunda prórroga del XIX Concurso para Autores Inéditos. La convocatoria, que premia con la publicación de la obra en cinco géneros literarios, cierra definitivamente el 31 de marzo y ofrece una vitrina única para nuevos talentos de la literatura venezolana.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Juan Cano – Redes Sociales.

Escucha la entrevista aquí:

El tiempo se agota, pero la esperanza se renueva. Monte Ávila Editores Latinoamericana, la editorial del Estado venezolano que el próximo 8 de abril celebrará su 58 aniversario, ha anunciado una segunda prórroga para el XIX Concurso para Autores Inéditos “Formas del Fuego” 2025 . Así lo informó Raquel Barbera, coordinadora de Promoción y Medios de la editorial, durante una entrevista en el noticiero Cultura al Día, transmitido por *Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Angie Vélez.

“Las solicitudes no paran de llegar, entonces parece que nunca es suficiente el tiempo. Queremos que la mayor cantidad de personas tenga oportunidad de participar en el concurso”, expresó Barbera al justificar la extensión del plazo. La nueva fecha límite para el envío de manuscritos es el 31 de marzo de 2026 .

Cinco géneros literarios en busca de nuevas voces

La convocatoria, que se ha consolidado como una de las plataformas más significativas para la promoción y difusión de las nuevas voces de la literatura venezolana, está abierta para cinco géneros literarios: ensayo, narrativa, poesía, literatura infantil y dramaturgia . Cada género tendrá un ganador, cuyo trabajo será publicado en la prestigiosa colección “Las Formas del Fuego” de Monte Ávila .

Barbera hizo especial énfasis en la necesidad de leer detenidamente las bases legales antes de participar. “Es importante que lean las bases antes de enviar sus manuscritos, porque solamente lo pueden enviar una sola vez. No desperdicien esa oportunidad”, advirtió.

Requisitos fundamentales: Originalidad e inédito

Uno de los puntos cruciales de la entrevista fue la aclaratoria sobre qué significa ser un “autor inédito”. La coordinadora explicó que los manuscritos deben ser originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato, ni total ni parcialmente, ni de forma impresa ni digital, incluido Internet . Esto incluye blogs, redes sociales o cualquier plataforma en línea.

Además, en consonancia con los nuevos tiempos y desafíos tecnológicos, las bases establecen que las obras no pueden haber sido generadas por inteligencia artificial, ni haber sido premiadas o estar pendientes de fallo en otros concursos . El incumplimiento de estas condiciones descalifica automáticamente al participante .

“Un autor inédito es un autor que nunca haya sido publicado. Si tú escribes y tienes un blog y está en Internet ya tu manuscrito, no puedes participar”, enfatizó Barbera.

¿Cómo participar? Proceso 100% digital

En sintonía con “los nuevos tiempos”, la convocatoria se maneja completamente en línea. Los interesados deben ingresar al enlace publicado en el perfil de Instagram de la editorial: @monte_ávila . Allí encontrarán:

Las bases legales del concurso

Los enlaces específicos para cada género literario

Un pequeño formulario de inscripción

El proceso es sencillo: los participantes llenan la encuesta, adjuntan el manuscrito en formato Word y lo envían. Posteriormente, la editorial se contactará con cada autor para validar su participación en el concurso .

El premio: Entrar al catálogo de una editorial con historia

Barbera destacó que el verdadero valor del concurso trasciende lo material. “Monte Ávila, el 8 de abril, arriba a sus cincuenta y ocho años. Es una editorial que tiene un sello importantísimo en los venezolanos. Más de dos mil ochocientos títulos ya publicados, como un millón trescientos mil ejemplares”, detalló.

El premio principal consiste en la publicación de los trabajos galardonados en la colección “Las Formas del Fuego”, en un tiraje de hasta 1.000 ejemplares. Adicionalmente, se contempla un adelanto por concepto de derechos de autor de Bs. 100.000.

“Ese es el premio, el premio mayor. Esta vitrina que abre Monte Ávila es para significar y visibilizar a esos nuevos talentos, inspirarlos y que nunca dejen de escribir”, afirmó la coordinadora.

Requisitos de participación y extensión de las obras

Entre las especificaciones técnicas, los manuscritos deben presentarse en fuente Times New Roman, tamaño 12, con interlineado de espacio 1,5**, en formato A-4 por una sola cara, con páginas numeradas . La extensión varía según el género:

Ensayo, Poesía y Narrativa: Mínimo 80 cuartillas, máximo 250 cuartillas .

Dramaturgia y Literatura Infantil: Mínimo 40 cuartillas, máximo 250 cuartillas .

Los participantes deben indicar en la primera página del manuscrito: título, seudónimo y el género literario en el cual se postulan . Podrán participar venezolanos y extranjeros residentes actualmente en Venezuela que no hayan publicado ningún libro ni tengan compromisos editoriales previos . No hay límite de edad.

Un concurso que forja la historia literaria del país

Al ser consultada sobre la importancia del certamen para la literatura venezolana, Barbera recordó que muchas de las grandes figuras literarias actuales fueron en su momento ganadores de esta misma convocatoria. “El hecho que Monte Ávila te publique, el hecho de que puedas estar presentado en la Feria Internacional del Libro, el hecho de haber participado en este concurso para autores inéditos, ya te convierte en un autor de renombre, de trascendencia”, aseguró.

Los jurados que evalúan los manuscritos son personalidades “de reconocida y solvente trayectoria” en cada categoría, muchos de ellos ganadores de ediciones anteriores del concurso .

Contacto y redes sociales

Para más información, los interesados pueden seguir las cuentas oficiales de Monte Ávila Editores:

“Las puertas del libro de Monte Ávila están abiertas para ustedes”, concluyó Barbera, extendiendo una invitación final a todos los escritores que aún tienen un manuscrito guardado .