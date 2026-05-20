La Cinemateca Nacional celebra 60 años con una exposición gratuita de más de 100 piezas históricas en Caracas

La muestra “60 años de memoria en movimiento” abrirá sus puertas el 21 de mayo en el Museo de Bellas Artes, ofreciendo un recorrido único por la evolución del séptimo arte en Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Cinamateca Nacional – Medios Nacionales / Fotos: Cinamateca Nacional

La Cinemateca Nacional inaugura este jueves una majestuosa exposición con motivo de su 60 aniversario. Bajo el título “60 años de memoria en movimiento” , la institución fundada por la icónica cineasta Margot Benacerraf abre al público una colección de más de 100 piezas históricas que narran seis décadas de historia, preservación y cultura cinematográfica en el país .

La cita es en la Sala 7 del Museo de Bellas Artes, en Caracas. El acceso será completamente gratuito y los asistentes podrán disfrutar de la muestra durante tres meses, convirtiéndose en una parada obligatoria para los amantes del cine y la historia venezolana.

Un viaje por la estética y la tecnología del cine venezolano

La exposición propone un relato cronológico que abarca desde los inicios del cine nacional hasta las producciones más recientes. Entre los objetos en exhibición destacan:

– Afiches emblemáticos de películas como La Balandra Isabel Llegó esta Tarde (1950) y La Escalinata (1950).

– Documentos originales y guiones comentados que revelan los procesos creativos de directores venezolanos.

– Objetos patrimoniales y equipos técnicos restaurados que muestran la evolución de la tecnología fílmica.

Un momento especial dentro del recorrido lo marca el reconocimiento a “Araya” (1959) , el documental de Margot Benacerraf que no solo ganó el Premio de la Crítica Internacional (FIPRESCI) en el Festival de Cannes, compartido con Hiroshima, mi amor de Alain Resnais, sino que también puso al cine venezolano en la cima del mundo . El crítico y cineasta francés Jean Renoi llegó a calificar “Araya” como “uno de los documentales más perfectos que he visto” .

Más allá de los afiches: El realismo de Rafael Salvatore

El recorrido también se adentra en el lado más humano y técnico del cine. La exposición incluye la serie “Fijaciones que una foto fija” , una colección de fotografías en blanco y negro del reconocido fotógrafo Rafael Salvatore.

Estas imágenes capturan la crudeza y la pasión detrás de las cámaras durante los rodajes de los años ochenta. El público podrá ver instantáneas de producciones como El diablo de Cumaná (1983) y Cruz Quinal, el Rey del Bandolín (1983), así como el rodaje de Entre Golpes y Boleros (1988) en locaciones del litoral central como La Guaira y Maiquetía.

Actividades complementarias y legado

Además de la exhibición estática, la programación incluirá recorridos guiados que conectarán la sala de exposición con la sala de cine, ofreciendo una experiencia inmersiva. También se mostrarán materiales en diversos formatos (35mm, VHS, DVD) y una selección de la emblemática Revista de Programación de la Cinemateca.

Margot Benacerraf: Un legado que trasciende

La muestra rinde homenaje a la visión original de Margot Benacerraf (1926-2024). Nacida en Caracas y graduada en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos (IDHEC) de París, Benacerraf no solo dirigió obras maestras como Reverón (1952), sino que fundó la Cinemateca Nacional en 1966 para preservar la memoria audiovisual del país . Su trabajo en la conservación fílmica le valió reconocimientos como el Premio Nacional de Cine de Venezuela en 1995 .

“A través de esta exposición, no solo celebramos 60 años de la institución, sino que honramos la lucha de Margot por posicionar el cine al mismo nivel que las bellas artes”, destacaron los organizadores.

La celebración de los 60 años de la Cinemateca se extenderá durante todo 2026 con actividades de formación, ciclos de cine y más eventos que serán anunciados en sus canales digitales oficiales.