Aprobado en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía

Luego de un debate, en el que quedaron plasmados la necesidad de que el país siga en paz, de perdonar por la unidad y la defensa de la soberanía, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, AN, aprobaron de manera unánime en primera discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la República Bolivariana de Venezuela, propuesto y presentado por la presidenta encargada de la nación, Delcy Rodríguez, el viernes 30 de enero.

La aprobación quedó sellada en medio de aplausos de los diputados y las diputadas este jueves 05 de febrero a las 4:00 de la tarde.

«En el nombre de Dios, aprobado de manera unánime», expresó el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, quien precisó que ahora la norma debe ir a un proceso de Consulta Pública.

Instruyó que el debate se debe dar con todos los sectores de la sociedad, por lo que pidió a los diputados y las diputadas que hablen no solo con los privados de libertad sino con también con las víctimas de la violencia política promovida los últimos 27 años por sectores de la derecha.

Tras la aprobación del proyecto de ley en primera discusión, Rodríguez anunció que fue conformada una Comisión Especial para la Consulta Pública de la norma.

La instancia la presidirá el diputado Jorge Arreaza, quien antes, cerca de hora y media presentó, presentó el proyecto legislativo ante la tribuna de oradores del Hemiciclo Protocolar. En la vicepresidencia estará: Nora Bracho.

También conformarán la Comisión Especial los parlamentarios y las parlamentarias: Pedro Infante, Luis Augusto Romero, Grecia Colmenares, Timoteo Zambrano, Carolina García Carreño, Pablo Pérez, Jacqueline Faria, Antonio Ecarri (quien no asistió este jueves a la sesión), Tania Díaz, Luis Florido, Winston Vallenilla, Yosmaro Jiménez, Iris Varela, Nicolás Maduro Guerra, Roy Daza, América Pérez y Pedro Carreño.

«Vayan diputados y diputadas, procedan a las consultas. Una última cosa, no tenemos mucho tiempo, celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora», exhortó Rodríguez.

Una ley de amnistía general para quienes desde 1999 han incurrido en violencia política, anunció el viernes 30 de enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Lo señaló así durante la Apertura del Año Judicial 2026. En esa oportunidad instruyó a la Comisión Especial para la Revolución Judicial, que preside el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad, Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, y al Programa de Convivencia Democrática para la Paz, que coordina el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, «para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presente la ley ante la Asamblea Nacional».

¿Qué dijeron los diputados durante el debate?

El primero en tomar la palabra fue el diputado del bloque de la Patria, y presidente de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, Jorge Arreaza, quien destacó la necesidad de que en el país reine la paz.

Ejemplos de amnistía

El parlamentario comenzó su intervención citando un mensaje que el 10 de junio de 1820 el Padre de la Patria Simón Bolívar transmitió a Francisco de Paula Santander, en donde le explica que el huracán de la Independencia lo había llevado a distintos rincones sin que su voluntad privara por delante y le afirma: «‘Yo me hallo en altamar buscando un puerto donde desembarcar, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en este mundo’».

«Nuestra victoria, diría el Presidente Nicolás Maduro, desde el año 2014, es la paz», agregó Arreaza, siendo muy aplaudido.

Más adelante al referirse al Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra que firmaron los días 25 y 26 de noviembre de 1820 en Trujillo, Venezuela, el Libertador Simón Bolívar y el realista Pablo Morillo poniendo fin a la «guerra a muerte»; así como el abrazo de paz en Santa Ana el 27 de noviembre de ese año, Arreaza destacó que el espíritu de convivencia, de Amnistía mostrado por el Padre de la Patria y su hijo Antonio José de Sucre, aun en las peores circunstancias de la guerra a muerte, «debe inspirarnos hoy en la Venezuela del año 2026».

«Creemos que debemos invocar esos tratados y que debemos crear nuestros propios tratados de Trujillo para el siglo 21», expresó.

Destacó que el reconocimiento de las partes es fundamental, «desconocernos nos ha llevado a la satanización, a la invisibilizarían, al menosprecio, a no hablarnos, a no encontrarnos, a no tender puentes. Debemos, como lo hicieron en aquellos tratados, humanizar y crear convivencia verdadera y sincera con las diferencias que tengamos, siempre para trabajar y definirlas y continuar trabajando».

Recordó que en en el país ha existido una larga historia de amnistía, perdones, indultos, sobreseimiento. En ese sentido mencionó que en 1827 el Libertador para evitar la separación de Colombia la grande, la bolivariana, dio una amnistía a los separatistas. Un año después cuando sufrió un atentado, Simón Bolívar terminó perdonando a Francisco de Paula Santander, al general Obando y siguió adelante.

«En 1864 después de la sangrienta Guerra Federal, la Constituyente después de firmar el Tratado de Coche, también una Amnistía a los constituyente de ambos bandos», agregó, y además destacó que Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo también concedieron Amnistía. «Cipriano Castro en 1902 ante la amenaza de bloqueo contra Venezuela le dio perdón por ejemplo a José Manuel Hernández, y no solo fue que «el mocho» Hernández muy valientemente siendo enemigo, opositor acérrimo, no solo preguntó por su fusil para defender la Patria de agresiones extranjeras sino que fue ministro de Fomento de Cipriano Castro por unos meses», destacó.

Mencionó que en el siglo XX también aplicaron medidas similares, el dictador Juan Vicente Gómez, y Eleazar López Contreras. Dijo que también Rafael Caldera en 1969, quien permitió que hombres y mujeres que se habían ido a la guerrilla pudiesen regresar a la vida política; mencionó que fue este expresidente quien dio sobreseimiento al caso judicial contra Hugo Chávez, quien lideró la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992.

Refirió que el propio Hugo Chávez durante los primeros años de su primer gobierno, en el año 2000 concedió Amnistía para los participantes de la Rebelión del 4-F, que aún no habían recibido dicha medida.

Resaltó el decreto de Amnistía de 2007 que favoreció a golpistas de abril de 2002, a quienes promovieron el sabotaje petrolero de 2002-2003, y quienes promovieron acciones violentas desde 2000 al 2007.

Destacó que la medida fue el 31 de diciembre de 2007, cuando celebraban el año nuevo, en la reunión él estaba serio, y Chávez le preguntó por qué, Arreaza le contestó que le costaba procesar el Decreto de Amnistía, y el Comandante le dio «una lección política, de ética, de liderazgo, de entender las circunstancias, que duró desde las 11:40 de la noche hasta las 4:00 de la mañana. Está presente también el espíritu conciliador del Comandante Chávez», relató en medio de aplausos.

Refirió que el presidente constitucional Nicolás Maduro, tras las acciones violentas que promovió la ultraderecha venezolana en 2014, en 2017, concedió perdón político.

Diálogo y reconocimiento

Arreaza hizo mención a los bombardeos que ejecutó Estados Unidos contra Venezuela el sábado 03 de enero, así como el secuestro del Presidente Maduro y la primera dama y diputada a la Asamblea Nacional, AN, Cilia Flores, por lo que resaltó que estos eventos, obligan a trabajar unidos en defensa de la patria, a reconocernos.

«Llegamos al 3 de enero (…) Nos obliga las circunstancias en el mejor sentido, nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto, los pasos, los caminos», manifestó.

“Este proyecto de ley ayuda a todo el proceso de diálogo político… Tiene la intención de llegar a acuerdos y caminos conjuntos con todos los sectores políticos del país. Esta ley allana esos procesos que vienen encaminados a darnos paz, prosperidad”, manifestó.

Dijo que hay que construir confianza por el bien del pueblo de Venezuela en este momento delicado para la República.

Ni debilidad ni impunidad

Manifestó que nadie debe asumir la ley como una señal de debilidad, “que nadie la use para alimentar agendas ocultas, mezquindades, cálculos políticos parciales ni en el chavismo ni en las oposiciones. Debemos tener sabiduría y conciencia política que nos demanda el pueblo asumir en este momento”.

“Que nadie confunda tampoco esta iniciativa del Ejecutivo nacional con impunidad y cartas blancas, seamos ética e históricamente responsables”, agregó.

Mencionó que dicen los expertos en derechos humanos, “que el ataque militar es la suma de todos los males aplicadas; hagamos con la Ley de Amnistía la suma de todos los bienes para Venezuela, que tanto se lo merece”.

Más adelante dejó claro que esa Ley de Amnistía no debe derivar en otro procesos de violencia política y conspiraciones. “Que no se repetirá como lo calificó Bolívar, la clemencia criminal; sino que este sea un proceso de verdadero encuentro entre los venezolanos y venezolanas”.

Violaciones de derechos humanos no serán perdonadas

El parlamentario Jorge Arreaza indicó, ante la Plenaria, que el proyecto de Ley de Amnistía señala que quedan excluidos de este beneficio aquellos que hayan cometido delitos que, por su naturaleza, comprometan la ética y la dignidad humana, violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas.

Indicó que la norma no requiere aportes presupuestarios adicionales, por ser su trascendencia humana, social, y política; e indicó que su implementación recae sobre las competencias ordinarias de los órganos del Poder Público ya existentes.

Más adelante indicó que de aprobarse en primera discusión esta ley se irá a consulta, en las consultas, pero las de verdad, «en las catacumbas, veredas, caseríos, barrios, pueblitos de pescadores, urbanizaciones, urbanismos, consejos comunales, condominios, comunas, […] hay que darle la cara al pueblo, hay que explicarle su necesidad, su pertinencia, su trascendencia. Dejémonos interpelar por el pueblo, por las víctimas reales de la agresión al país”.

Por la reconciliación nacional

El diputado Luis Augusto Romero comenzó su intervención refiriendo los bombardeos ejecutados por EEUU contra el país el día 03 de enero de 2026, hecho que, destacó, todos los venezolanos y las venezolanas sintieron con profundo dolor.

Más adelante dijo que la discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debe ayudar a la reconciliación nacional.

«Esta iniciativa de la ley puede ser una formidable oportunidad para iniciar un largo, doloroso y complejo camino para la reconciliación nacional, pero es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa y dar este debate. Yo celebro que el gobierno en la persona de la presidenta Delcy Rodríguez haya planteado este debate (…) nosotros desde la bancada de oposición estaremos allí, vamos a participar, tenemos observaciones y argumentos», expresó.

«Este país no aguanta una venganza más, una revancha más», manifestó.

Elevar la grandeza humana

La diputada Carolina García aseguró que la Ley de Amnistía fortifica las virtudes ciudadanas. «No se trata de poner la otra mejilla; que no se vea así. Se trata de elevar la grandeza humana en medio de todas las diferencias, debe ponerse por encima de todo. No debe verse como una debilidad, que no se piense eso», indicó.

Remarcó que hay que estar a la altura del momento histórico que vive Venezuela, por lo que la norma «nos invita principalmente a la unión nacional; a que los venezolanos resolvamos dentro de nuestro país las diferencias, pero en paz. Con tolerancia y coexistencia en medio de la diversidad que, ciertamente, existe; de las ideologías políticas, pero con respeto y altura».

La norma debe ser un orgullo para todos los venezolanos

Sin hacer ninguna mención a los bombardeos de EEUU contra el país ni al secuestro de la pareja presidencial, el diputado opositor Tomás Guanipa manifestó que la Ley de Amnistía puede ser el punto de partida para que los familiares de políticos presos se reencuentren con sus seres queridos.

«Desde la bancada de la libertad nosotros vamos a hacer todos nuestros aportes para que esta ley sea motivo de orgullo de todos los venezolanos e inicie una etapa en la reconstrucción nacional que tenemos que tener todos juntos», agregó. Llamó a que tenga todas las garantías y estándares internacionales.

La alta política exige paz

En el debate el opositor David Uzcátegui señaló “la alta política exige paz”.

Destacó que la norma es el combustible para el motor del reencuentro, donde le dirán al mundo que Venezuela es capaz de resolver sus diferencias entre venezolanos con las leyes, en casa y bajo el cielo. “Votamos por la paz, que es el único suelo fértil donde crece el progreso”.

La justicia no es revancha

Por su parte el diputado opositor Yusmaro Jiménez celebró la discusión de la Ley de Amnistía. “Desde Vamos Venezuela apoyaremos la aprobación de esta ley» en primera discusión. «No más cuentas pendientes ni venganzas. La justicia no es revancha”.

También planteó la revisión de los cuerpos policiales, que según su criterio han estado involucrados en la violencia, «y las acciones que han puesto a muchos tras las rejas».

Jiménez propuso eliminar la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, pues según su visión son «injustas»; así como «interpretaciones de los delitos de traición a la patria y terrorismo» que, a su juicio, comprometan las garantías democráticas.

De igual forma planteó que aquellos que abandonaron el país por decisión política puedan regresar.

La política debe hacerse sin odio, sin violencia, sin misiles

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, señaló que la propuesta de ley será efectiva para el desarrollo nacional, porque busca la paz y la reconciliación.

“¿Para qué garantizamos la paz y la reconciliación? Para que nuestro país pueda desarrollarse, pueda avanzar, para que la familia venezolana tenga un entorno de paz que le permita tener una educación de calidad y fuerzas productivas trabajando”, manifestó.

Dijo que hay que remar para unificar el país.

“Después de esta ley, tenemos que lograr que la política se pueda hacer sin violencia, sin odio, sin misiles, sin invasión militar, sin secuestro de Presidente”, sostuvo.

Reconciliación sin impunidad

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional destacó que más de 95% de los venezolanos apuesta por un país de paz, de convivencia.

Exaltó que el proyecto legislativo sobre la amnistía no se plantea como un acto de

impunidad sino como un mecanismo para facilitar la reconciliación nacional.

Indicó que la normativa no evaluará personas sino los hechos asociados a cada caso, y que las consideraciones judiciales corresponderán a los procedimientos legales establecidos.

El diputado sostuvo que quienes resulten beneficiados deben asumir compromisos claros. “Que más nunca pidan bombardeos para Venezuela, que más nunca pidan invasiones, bloqueos económicos o medidas coercitivas unilaterales. Que nunca más llamen al odio ni promuevan la violencia”.

Hablar con todos sin temor

El debate lo cerró el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien instó a que este proceso de consulta pública de la norma, debe ser con todos los sectores. «No tengamos temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta, con quien tenga una inclusión en el proyecto de ley», precisó.

Rodríguez indicó que el proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, tras considerarlo excluyente. Propuso que sean tomados en cuenta todos los elementos que puedan ser sujetos en esta norma, que abarca el período de 1999 hasta 2026.

«Así que vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad; hablen con los privados de libertad. Hablen con las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años», exhortó a los integrantes de la Comisión especial.