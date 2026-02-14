Presidenta encargada inicia celebración de Carnavales 2026

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, dio inicio a la celebración de las festividades de Carnaval de 2026 en un clima de paz y tranquilidad. Desde el Paseo de Macuto, en el estado La Guaira, Rodríguez precisó que el despliegue de Carnavales Turísticos La Guaira 2026 son una muestra de la consolidación de la entidad guaireña como el principal destino de recreación en Venezuela para esta temporada carnestolenda.

Texto: CiudadCCS / Fotos: Prensa Presidencial

Bajo el lema de una celebración segura y vibrante, la programación integra actividades culturales, deportivas y el tradicional despliegue en sus costas.

En una transmisión de Venezolana de Televisión, la Presidenta Encargada realizó un recorrido por la zona del bulevar, en donde saludó a los emprendedores del lugar, a la juventud y niños presentes, quienes disfrutarán de la programación desde el 14 al 18 de febrero, con actividades deportivas, artísticas y recreativas.

Presidenta Delcy Rodríguez inicia Carnavales 2026

Hace unos días Rodríguez destacó que 8 mil recreadores estarán desplegados en todo el territorio nacional para garantizar el sano esparcimiento de los ciudadanos.

Asimismo, refirió que La Guaira proyecta recibir a 2 millones de visitantes, mientras que Falcón habilita 122 playas y Bolívar activa la ruta del Calipso desde Ciudad Bolívar hasta El Callao.

Despliegue de seguridad

Para garantizar la seguridad de los visitantes en la entidad, más de 2 mil efectivos estarán al servicio del pueblo guaireño para preservar la alegría, la paz y darle la bienvenida a los temporadistas en este asueto carnestolendo.

Este operativo está bajo la dirección del comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Capital, MG Dilio Rodríguez; el comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) La Guaira, VA Gregorio Briceño Paniagua, y demás comandantes de los cuerpos de seguridad y prevención.