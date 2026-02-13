Museos Nacionales celebran el Carnaval 2026 con variada agenda cultural y gratuita 🗓

La Fundación Museos Nacionales (FMN), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita a toda la familia a disfrutar de una nutrida programación gratuita durante estas festividades de Carnavales en Paz 2026. Bajo la premisa de ofrecer espacios para el encuentro y la recreación, instituciones emblemáticas en Caracas, Valencia y Barinas abrirán sus puertas con una oferta que incluye conciertos, cine, talleres formativos y desfiles tradicionales.

Texto: Prensa FMN

A continuación, los puntos destacados de la agenda:

Galería de Arte Nacional (GAN) – Av. México

La GAN apuesta por el talento joven y la extensión de las festividades:

Viernes 13 (4:00 pm): Jornada de “Museos Nocturnos” con las piezas escénicas “Falsas maniobras/montaje” y “Plan Perfecto”, interpretadas por estudiantes de Unearte.

Sábado 21 (2:00 pm): Cierre de las carnestolendas con la actividad “Raíces de soberanía: La octavita de la esperanza”, un evento cargado de cultura para el público general.

Museo de Ciencias (MUCI) – Plaza de los Museos

El MUCI se enfoca en el público infantil y la educación ambiental:

Viernes 13 y Sábado 14: Talleres de “Colores del Carnaval” (3:00 pm) y “Máscaras de animales en peligro de extinción” (1:00 pm).

Sábado 14 (11:00 am): Taller de Origami (Previa inscripción al 0414-249-27-33).

Cine en la Sala Digital Jacinto Convit: Se proyectarán las cintas “Ga’ Hoole” (domingo 15), “Azul y no tan rosa” (jueves 19) y “La Casa del Fin de los Tiempos” (jueves 26), todas a las 4:00 pm.

Museo de Bellas Artes (MBA) y Arturo Michelena (MAM)

MBA (Plaza de Los Museos): Este viernes 13 a las 5:00 pm, el atrio del museo recibirá el evento musical “Vientos de Paz”.

MAM (La Pastora): El viernes 13 a las 10:00 am, la Sala Lastenia Tello vibrará con “Al ritmo del Carnaval”, como parte del programa “Toda Música para los Museos”.

Museo Nacional de Arquitectura (Musarq) – Av. Bolívar

Sábado 14: La jornada inicia a las 9:00 am con “Un lugar donde algo tiene lugar”, donde jóvenes artistas de la Unearte dialogan con la comunidad, y continúa a las 11:00 am con el conversatorio sobre las tradiciones “Aquellos carnavales bailables de Caracas”, en el auditorio del piso 2.

Programación Regional: Carabobo y Barinas