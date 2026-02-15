Marcha de los Claveles se realizará el lunes hasta la Plaza Bolívar 🗓

La Compañía Nacional de Música y Misión Cultura, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invitan a los caraqueños a participar este lunes 16 de febrero en la Marcha de los Claveles. La actividad inicia a partir de las 10:00 de la mañana en la Casa de la Libertad y Cultural Alí Primera, situada en el Cuartel San Carlos, hasta la Plaza Bolívar.

Texto: CiudadCCS

Los cultores populares, escritores, artistas y promotores de la cultura participarán en esta caminata de amor y esperanza para conmemorar los 41 años de la siembra del Cantor del Pueblo, Alí Primera.

“Celebramos con música, arte y poesía este encuentro con nuestro padre cantor que aún sigue entre nosotros y cuyo mensaje está más vigente que nunca”, indica la publicación realizada en redes sociales.

El 16 de febrero de 1985 el Cantor del Pueblo falleció en un accidente automovilístico en la autopista Valle-Coche de Caracas. Alí Primera usó su voz para denunciar las injusticias sociales y apoyó las luchas sociales.

Entre sus temas más destacados se encuentran: Techos de cartón, Tin Marín, Madre déjame luchar, La Patria es el Hombre, Los que mueren por la vida, entre muchas otras

La Marcha de los Claveles es un homenaje para conmemorar la partida física del cantautor venezolano. Se caracteriza por el uso de claveles rojos y el canto de sus canciones para honrar su legado revolucionario, su lucha social y su “canción necesaria”.