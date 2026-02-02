Honradas las manos creadoras en Ciudad Tiuna

“Nuestra Cultura es la paz” llegó este domingo 1 de febrero al urbanismo Simón Bolívar, en Ciudad Tiuna, para honrar las manos creadoras de las muñequeras y muñequeros que este lunes 02 de febrero harán lectura en todas las plazas Bolívar del país del “Manifiesto por el derecho a la ternura”.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Mónica Sánchez

‎Así lo dio a conocer la presidenta de la Red de Arte y coordinadora del Movimiento Corazón Artesano, Aracelis García, durante la actividad promovida por la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida que busca convertir los fines de semanas en espacios de convergencia cultural.

“Estas mujeres subvierten la realidad con su arte; estamos llevando talleres a escuelas y comunas para asegurar que esta tradición transformadora siga creciendo”, afirmó García.

Por su parte, la artesana Karina Rivas subrayó el carácter resiliente de su labor “Elaboramos muñecas de trapo porque son nuestra arma de lucha para enfrentar los desafíos en nuestro país”.

Para la jornada en Ciudad Tiuna trabajaron en sinergia distintos entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura e instituciones ligadas con el arte: Circo Nacional de Venezuela, la Compañía Nacional de Danza, Teatro y Música, y el grupo Comunicalle quienes ofrecieron una variada programación para el disfrute de los asistentes.

Asimismo, se habilitaron espacios didácticos donde niños y adultos participaron en talleres de estampado, pintura, elaboración de pulseras y creación de muñecas de trapo, consolidando así un domingo de paz y encuentro comunitario.

Finalmente, Martina Hernández, vecina del urbanismo, agradeció la iniciativa resaltando que estas actividades logran convertir los entornos urbanos en verdaderos centros de paz y encuentro familiar.