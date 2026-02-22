Jorge Rodríguez: se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía y 11 mil solicitudes de personas con medidas sustitutivas de libertad

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, informó este sábado que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía luego de aprobada y sancionado el instrumento jurídico. Indicó que “se están atendiendo de inmediato y en este momento se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”.

El anuncio lo realizó el máximo representante del Poder Legislativo durante su participación en el proceso de consulta para la Ley de la Cruz Roja que se desarrolló en la avenida Andrés Bello de Caracas.

Jorge Rodríguez sobre Ley Amnistía: Atienden solicitudes de 11 mil personas con medidas sustitutivas

«Hasta ayer (viernes) teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. A hoy se han recibido nuevas 1.152 actitudes, en total, 1.557, que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de justicia», informó.

Asimismo, Rodríguez informó que se está atendiendo, por parte de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, la solicitud de 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo de privación de libertad.

«Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad. Es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad (…) En ese sentido, estamos atendiendo la solicitud de más de 11 000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo de su tema de privación de libertad, de su tema de justicia y esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el Comité de Seguimiento de la Ley», explicó.

Reiteró la necesidad del diálogo para la construcción de la paz. «Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno».

En este sentido, alertó que desde la posición del extremismo empiezan a pervertir los alcances de la ley, «a mentir, a insultar, a utilizar el dinero para contratar influencers; eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos, ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido».

Al respecto, realizó un llamado a no caer en las provocaciones e insistió en que el mejor camino para la paz es el diálogo. «Que el mejor camino para la paz es el acuerdo y esta ley de amnistía es un gran primer paso para la consecución de esa paz».

Por otra parte, el presidente del parlamento resaltó el artículo 12 de la ley que contempla el reconocimiento y la atención a las víctimas. «Yo creo que esta ley no solamente reconoce a las víctimas de su articulado, sino que establece un paso para que no volvamos a incurrir en los errores del pasado (…) Ahí fueron identificados los hechos. Y los hechos son un recorrido por la historia reciente de los últimos 20 años de Venezuela. Y creo que es una que produce un poderoso mensaje para todas y para todos, que podamos vivir, podamos trabajar, podamos desarrollarnos políticamente en el marco que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

«No existe en la historia de este país un proceso político y un gobierno que haya atendido a las víctimas de la acción de violencia política más que el gobierno bolivariano, del comandante Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro y de la presidenta encargada Delcy Rodríguez», añadió.

En este orden de ideas, Rodríguez rememoró cómo en los gobiernos de la VI República fueron asesinadas y desaparecidas personas. «¿Quién atendió a las víctimas? ¿Quién atendió a las y los esposos de los desaparecidos? ¿Quién atendió a los hijos de los asesinados en los sótanos de la dirección de inteligencia militar? ¿Quién atendió a las víctimas de las masacres del 27, 28 de febrero, primero y 2 de marzo de 1989? Precisamente hubo que esperar la revolución bolivariana y el gobierno del comandante Chávez para que se atendieran a las víctimas del caracazo del 27 de febrero, donde más de 4000 personas fueron asesinadas y arrojadas en fosas comunes».

El diputado Rodríguez reiteró su llamado a los sectores extremistas en su afán de pedir sanciones y agresiones contra el país. «Al contrario, el mensaje que manda la ley de amnistía es un mensaje de reconciliación».

«Ya basta de pedir sanciones, agresiones contra el país, ya basta de que si perdiste una elección, entonces te vas a la calle a quemar, a asesinar, a destruir. Ya basta del insulto, ya basta del bullying, ya basta de financiar campañas para asesinar moralmente a personas y también después para atentar físicamente contra ellos (…)».