Karina Rivas, la muñequera de Petare: “Verme reflejada en un mural es un compromiso mayor con mi pueblo y con la tradición”

La reconocida muñequera y militante cultural Karina Rivas fue una de las homenajeadas en la serie de murales inaugurados en Petare con motivo de los 405 años de la fundación de la parroquia. En entrevista concedida al noticiero Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM Rivas compartió con la periodista Angie Vélez su emoción, su sentido de responsabilidad y el profundo amor por un pueblo que la ha acogido y reconocido a través del arte urbano. La iniciativa, impulsada por Ciudad Mural, la Alcaldía de Sucre y el Concejo Municipal y La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, transformó las paredes del casco histórico en una galería a cielo abierto que celebra la identidad, la memoria y los rostros visibles de la cultura popular petareña.

Escucha la entrevista aquí:

La voz conocida y querida de Karina Rivas se conectaba en línea con el noticiero Cultura al Día. Del otro lado, la periodista Angie Vélez no ocultaba su entusiasmo por conversar con una mujer que, desde la muñequería, ha tejido redes de identidad, memoria y resistencia cultural en Petare y más allá. El motivo de la entrevista era especial: la semana anterior, en el marco de los 405 años de la fundación de Petare, se inauguró una serie de murales en el casco histórico de la parroquia, y Karina Rivas fue una de las figuras homenajeadas con un rostro plasmado en las paredes de su amado territorio.

Sorpresa y agradecimiento: El mural como reconocimiento popular

“Primero, más allá del homenaje, súper sorprendida, muy agradecida”, expresó Rivas al ser consultada sobre sus sentimientos al verse retratada en un mural. La iniciativa, impulsada por Ciudad Mural, la Alcaldía de Sucre, La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida y el Concejo Municipal, contó con el impulso del concejal Ronald Aramburo, quien acompañó la propuesta desde sus inicios.

“Me invitaron a un conversatorio y en esos conversatorios fui elegida por los mismos amigos que plasmaron esos murales hermosísimos del cual hoy gozamos los petareños y petareñas en estos 405 años de la fundación de Petare”, relató la muñequera, visiblemente emocionada. “Hay caminar ahora por Petare y verte reflejada en esos murales junto a otros grandes personajes… es mayúsculo”.

Rivas destacó que el proyecto no solo incluyó su imagen, sino que recogió el sentir y la memoria colectiva del pueblo petareño. “Los artistas, los creadores que tuvieron la tarea de hacer estos murales, recibieron información del cronista, de unos chicos que están en el puente y de parte mía en la parte contemporánea. Me siento más allá de que me hayan hecho a mí, muy orgullosa y muy feliz porque he visto en varios murales que fue recogido lo que nosotros contamos allí”.

Uno de los elementos simbólicos que más la conmovieron fue la presencia recurrente del colibrí en varias de las obras. “Los colibríes, tenemos muchos colibríes en Petare, porque tiene mucha naturaleza, todavía aún se mantiene y aparece mucho colibrí. Pero más allá de eso, las alitas se parecen al pueblo que baja todas las mañanas, a las 4 o 5 de la mañana corriendo para ir a trabajar. Eso fue recogido en muchos murales. Hay un mural que tiene un colibrí gigante, y yo le digo a un chico: ‘ese es mi mural, yo nada más con ese mural ya me siento satisfecha, ya me siento parada'”.

Mayor responsabilidad con la tradición y la comunidad

Se preguntó a Karina Rivas qué responsabilidad siente ahora, al convertirse en un rostro visible de la tradición muñequera para las nuevas generaciones. La respuesta fue contundente y cargada de compromiso.

“Es mayor responsabilidad, es mayor compromiso con lo que hacemos en la muñequería, más compromiso en lo que hacemos en nuestras comunidades”, afirmó. “De verdad que no me imaginé el aprecio inmenso que tiene nuestro pueblo por el trabajo que uno ha venido haciendo”.

Rivas recordó su trayectoria como muñequera nacional, visibilizada y acompañada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida y en particular por el ministro Ernesto Villegas. “Gracias a él, a todos ustedes que han creído en nuestro trabajo, visibilizándonos, acompañándonos. Creo que es parte de ese gran amor y esas cosas bellísimas que le decían al muchacho cuando él nos estaba pintando: ‘mira, la gente te ama, la gente te quiere aquí en Petare’. Eso, más allá de verme en las paredes, me compromete muchísimo y me llenó muchísimo el corazón, porque uno anda haciendo su tarea, su trabajo de militancia. Somos militantes, como lo fue Sobeida, como lo han sido todos nuestros artistas y artesanos”.

Una muñeca con alma de Petare

En un ejercicio de imaginación y cariño, Angie Vélez propuso a Karina Rivas diseñar una muñeca que representara exclusivamente el espíritu de los petareños en su aniversario número 405. La respuesta de la artista fue una verdadera declaración de principios identitarios.

“Esa muñeca debería ser primero una indígena, la indígena que acompañó a Tamanaco. Debe estar llena de la naturaleza del verde que conseguimos en Petare. Debe tener entre sus vestidos los caceríos, los cerros, la comunidad, el pueblo pujante de Petare. Esa muñeca debe llevar un espíritu de trabajo, de solidaridad, de amor, de carisma que tenemos los petareños. Y debe llevar un corazón así, inmenso, gigante, porque eso es lo que tiene este pueblo”.

Con orgullo, Rivas aclaró su doble pertenencia identitaria: “Aunque yo nací en Caracas, soy orgullosamente caraqueña, pero también soy orgullosamente petareña, porque solamente nací allá, pero viví toda mi vida aquí en Petare y conozco toda su comunidad. Cada uno se siente más orgulloso de donde es”.

nvitación a Petare: Una galeria a cielo abierto.

La muñequera extendió una invitación abierta a toda la audiencia de Alba Ciudad para visitar el casco histórico de Petare y recorrer esta galería a cielo abierto.

“Petare se ofrece esa otra parte muy positiva de gente maravillosa, de gente que tiene un legado cultural, una historia. Petare tiene parte de una historia maravillosa, mágica, religiosa, y está plasmada en estas paredes”, expresó.

Los murales, explicó, no solo retratan rostros, sino que cuentan historias: “Muy conceptualmente, los artistas recogieron lo que contamos: los colibríes, el pueblo trabajador, la memoria indígena. Es una oportunidad para conocer Petare desde su esencia más profunda”.

Agradecimiento y compromiso

Antes de despedirse, Karina Rivas agradeció una vez más a Alba Ciudad 96.3 FM por el espacio y el acompañamiento constante a la cultura popular. “El honor es para mí, la honra es para mí, estar siempre dispuesta y comprometida a seguir haciendo el trabajo que nos toca hacer. Muchísimas gracias a Alba Ciudad y a todos mis compañeros y compañeras que están por aquí”.

Se cerró la entrevista reafirmando el cariño de la emisora hacia la muñequera y hacia toda la comunidad de creadores populares: “Sabes que las ventanas de Alba Ciudad siempre están abiertas para ti, para toda nuestra comunidad de muñequeras y muñequeros”.