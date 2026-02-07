Rodríguez Zapatero se reunió con el Programa para la Paz y Convivencia Democrática

Integrantes del Programa para la Paz y Convivencia Democrática sostuvieron un encuentro en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), en Caracas, con el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de intercambiar visiones sobre los avances en la reconciliación nacional y el fortalecimiento del diálogo político en el país.

Texto: VTV

Durante el encuentro, Rodríguez Zapatero, quien ha seguido de cerca la realidad venezolana durante los últimos 10 años, manifestó su optimismo ante el panorama actual, calificándolo como un hito en el proceso de estabilización social.

Rodríguez Zapatero se reunió con programa para la paz y la convivencia democrática

“Con gran satisfacción puedo afirmar que, después de 10 años, en los que he estado vinculado a la situación política de Venezuela, este es el momento de una esperanza fundada. Me da una gran satisfacción, lo percibo y veo que la paz es la tarea, la convivencia, el camino y la reconciliación definitiva, la meta”, enfatizó.

Asimismo, expresó su plena confianza en la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al resaltar que en tiempo récord ha logrado resultados significativos para la estabilidad del país.

Además, catalogó el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como una iniciativa ambiciosa y necesaria que desea toda la sociedad venezolana. “A través del diálogo se construyen los mejores procesos”, acotó.

Por su parte, el coordinador del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, celebró la participación del político español por su trayectoria en la facilitación de diálogos en contextos de conflicto a nivel global. “Valoramos profundamente tanto su aporte a la construcción de la paz y convivencia como la orientación que pueda brindarnos para llevar adelante esta inmensa tarea que tenemos sobre los hombros”, puntualizó.