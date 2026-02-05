¡Festival Matemático en el Museo de Ciencias! 🗓

 • 0 Comentarios

Se realizará este 28 de febrero de 2 a 5 de la tarde. ¡Entrada libre!

El sábado 28 de febrero de 2026
