¡Festival Matemático en el Museo de Ciencias! 🗓

El sábado 28 de febrero de 2026
Actividades en el Salón Nacional de Arte Elsa Morales en el mes de febrerofebrero 5, 2026
Conversatorio "Identidades en convivencia: Diversidad social, vínculos y salud psicosocial"febrero 5, 2026
Taller de origami en el Museo de Ciencias el 14 de febrerofebrero 5, 2026
Inaugurado mural inspirado en el Guernica para denunciar ataques de Estados Unidos a Venezuelafebrero 1, 2026
Colectivo artístico crea mural inspirado en "El Guernica" de Picasso, para denunciar bombardeo del 3 de enero y hacer llamado a la pazenero 28, 2026
El Museo de Ciencias ofrecerá el taller creativo de origami “Manos que Construyen Paz”enero 9, 2026
Inaugurada la VI Feria Nacional de Artesanía 2025 “Arte, Utilidad y Memoria” (+Fotos)diciembre 5, 2025
El joropo resonó en la GAN a pocos días de ser declarado patrimonio cultural de la humanidaddiciembre 5, 2025
Ministro Ernesto Villegas inauguró el primer Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025 (+Fotos)noviembre 30, 2025
