Tumeremo se desborda de alegría: Inician los Carnavales en la Capital Administrativa de la Guayana Esequiba

En un despliegue de color, historia y tradición, se dio inicio formal a las festividades carnestolendas en el estado Guayana Esequiba. El evento arrancó con un emotivo desfile escolar en el que participaron más de 18 instituciones educativas, llenando las calles con comparsas que rindieron homenaje a la identidad venezolana.

Texto: Comunicaciones Gobernación Guayana Esequiba

​Un mensaje de alegría y soberanía

​El gobernador del estado Guayana Esequiba, Neil Villamizar, ofreció declaraciones durante la jornada, destacando que la entidad se consolida no solo como un centro administrativo, sino como la “capital de la alegría” de Venezuela.

​”Estamos celebrando el inicio del carnaval. Los niños, las niñas, los hombres y mujeres, todos disfrutando con el calipso, la música tradicional de esta región. Al pueblo de Venezuela nadie le quita su felicidad; levantamos la frente y el pecho hinchado porque siempre luchamos por nuestra libertad”, afirmó el mandatario regional.

​Villamizar envió un saludo fraterno a todo el país, invitando a disfrutar en familia y tranquilidad, bajo la premisa de que “la paz será siempre nuestra victoria”.

​Cifras récord y seguridad garantizada

​Por su parte, el alcalde del municipio Sifontes, Vicente Rojas, calificó este inicio como uno de los mejores en la historia de la localidad. El despliegue organizativo cuenta con:

Agrupaciones musicales: Más de 12 grupos de calipso en escena.

Seguridad: Un contingente de más de 1.200 efectivos (Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía Estadal y otros componentes) garantizando el orden.

Afluencia: Tras recibir a 8.000 personas el año pasado, se proyecta superar los 11.000 visitantes en esta edición.

​”Desde el viernes hasta el martes estaremos atendiendo a todos. Los mejores carnavales de Venezuela están aquí en Tumeremo”, aseguró el alcalde Rojas.

​El ritmo del mundo presente

​El broche de oro musical y el toque de distinción de la jornada lo puso The Same People, una reconocida agrupación de calipso. Con su ritmo característico, elevaron la energía de los asistentes, reafirmando por qué Tumeremo es el epicentro de esta tradición centenaria.

​La invitación queda abierta para que propios y visitantes se acerquen a la capital administrativa de la Guayana Esequiba a vivir una experiencia cargada de cultura, seguridad y el indomable espíritu festivo del venezolano.