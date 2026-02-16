Caracas se vistió de magia: Teatro, circo y danza encendieron la ciudad

El asfalto caraqueño se convirtió en lienzo y escenario el pasado domingo 15 de febrero, cuando la alegría se desbordó en el marco del Plan Carnavales por la Paz 2026.

Prensa Misión Cultura (Texto: Luis Rebolledo / Fotos: César Rodríguez)

Bajo el sello del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Misión Cultura y la Compañía Nacional de Teatro unieron esfuerzos para regalarle a la ciudad una jornada donde el arte escénico cobró vida en plena calle.

A las 3:00 p.m., la urbe se detuvo para aplaudir el talento local, uniendo a la comunidad con el Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras en un estallido de color y movimiento.

Un festín escénico en Bellas Artes, específicamente en la plaza de Los Museos, se vivió con la presentación de El Nuevo Circo Karakare, quien desafió la gravedad con una técnica de vértigo, donde el malabarismo y la acrobacia aérea se fusionaron con la música. La escena se tiñó de danza contemporánea con la presentación de la Fundación Sarta de Cuentas, demostrando una expresión corporal impecable y una puesta en escena sublime e ingeniosa.

También los Títeres IIAVE llenaron el espacio de fantasía, haciendo gala de una manipulación experta que hizo soñar a grandes y chicos.

Simultáneamente, en la parroquia El Recreo, el parque Arístides Rojas (avenida Andrés Bello) vibró con otra energía. El Circo Karibe dejó al público boquiabierto con rutinas de alto impacto y un manejo del equilibrio excepcional. La Puerta Laboratorio trajo la vanguardia con una propuesta audaz y el toque de humor y color lo pusieron los Títeres Rayos y Centellas, quienes, con una dramaturgia ingeniosa, conquistaron corazones.

Esta programación es la consolidación del encuentro entre artistas y pueblo. El Poder Popular fue el protagonista absoluto, celebrando en comunidad y demostrando que la cultura es la herramienta más poderosa para la paz.

