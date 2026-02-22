Gran Misión Viva Venezuela celebró Octavita de Carnavales por la Paz en la Casa de la Libertad Alí Primera

La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida celebró este sábado 21 de febrero la Octavita de los Carnavales por la Paz 2026, con una programación cultural desarrollada en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera, antiguo Cuartel San Carlos, espacio recuperado para el encuentro, la formación y el disfrute de las artes.

Prensa MPPC (Franquis Toledo) / Fotos: Luis Hernández

La actividad reunió a familias, niños y cultores en una jornada colmada de música, teatro, circo y talleres formativos, además de las presentaciones de las agrupaciones Tambor en Clave, Los Antaños Los Pastoreños, Ensamble Viva Venezuela, Teatro Colmenita Manuelita Sáenz, Circo Nosotros Mismos y Los Hermanitos Bellos.

La alegría infantil se expresó con papagayos, juegos y un colorido pasacalle que acompañó el cierre de los carnavales.

A propósito, la viceministra de Cultura, Karen Millán, destacó el significado de este encuentro que marca el inicio de una agenda cultural permanente en el recinto cultural todos los fines de semana.

“Cultoras y cultores de la Gran Misión Viva Venezuela, se han dado encuentro para celebrar la octavita de carnaval, pero también estamos iniciando una programación permanente y hermosa para nuestros niños y niñas, en este espacio maravilloso que el presidente Nicolás Maduro le regaló a los venezolanos”, manifestó.

Detalló que cada semana el público podrá disfrutar de clases de danza tradicional, danza contemporánea, pintura, dibujo, artes plásticas, artesanía, elaboración de máscaras tradicionales venezolanas, en un espacio dispuesto para el disfrute de la familia

“Reiteramos la vocación del pueblo venezolano por la paz y el diálogo, ese amor que tenemos por encontrarnos más allá de nuestras diferencias”, sostuvo Millán.

Cultores por la paz

Durante la jornada se desarrolló el Taller de Elaboración de Ocarinas, donde la tradición ancestral y la sonoridad se unieron a través del trabajo con arcilla, de manos del artesano ceramista Richard Mendoza, proveniente de Santa Lucía, estado Miranda.

“Hemos sido invitados por la Red de Arte, estamos llevando este ciclo de talleres Ocarinas por la paz, con arcilla producida en Santa Lucía. Hoy han pasado cerca de 50 muchachos que han hecho sus Ocarinas circulares o tubulares con caritas indígenas, que es la parte ancestral, y con las ramitas de la paz”, comentó.

En el taller, Mendoza demostró las técnicas de moldeado, afinación y cocción de la arcilla para la construcción de estos instrumentos de viento, piezas musicales que representan la identidad cultural y la herencia ancestral venezolana.

Por su parte, la cultora Nailet Montero resaltó el valor simbólico de estas celebraciones de carnaval venezolano. “Nuestros carnavales tienen un lema y es carnavales de paz, donde estamos presentes siempre la cultura, los cultores en un encuentro amoroso, armonioso y diciendo que Venezuela es un territorio libre, de paz, de encuentro, de armonía y sobre todo de festividades”, sentenció.

La Octavita de los Carnavales por la Paz 2026 reafirma el papel de la cultura como herramienta de unión, formación y convivencia, consolidando la Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera” como un espacio vivo para la creación y el encuentro comunitario.