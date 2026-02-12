Presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió al secretario de Energía de Estados Unidos

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió la tarde de este miércoles, en el Palacio de Miraflores, al secretario de Energía de Estados Unidos (EEUU), Christopher Wright. El objetivo de dicho encuentro es revisar una agenda energética beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética de la nación bolivariana y las relaciones históricas bilaterales.

Texto: Últimas Noticias

En la reunión asistieron Héctor Obregón Pérez, presidente de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (pdvsa), y Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante EEUU.

Una relación histórica

Tras dar la bienvenida al funcionario norteamericano, Rodríguez resaltó que Estados Unidos y Venezuela han mantenido una relación energética durante casi siglo y medio, iniciada con la explotación del asfalto, y que a lo largo del tiempo ha estado marcada por altos y bajos en las relaciones políticas y geopolíticas. Apostó a una agenda energética sea productiva, efectiva y sobre todo beneficiosa y complementaria para ambos países.

Delcy Rodríguez y Christopher Wright, declaraciones tras reunión en Miraflores este 11 febrero 2026

«Espero que esta agenda sea especialmente beneficiosa para ambos pueblos, el pueblo venezolano y el norteamericano, y que pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos», expresó.

Destacó que desde el primer día en que asumió “en condiciones inéditas la responsabilidad de la Presidencia encargada”, ha sostenido su convicción de que, a través de la diplomacia, ambas naciones podrán superar sus diferencias. “Que sea el diálogo diplomático y político, los canales adecuados y pertinentes para que EEUU y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando”.

La presidenta encargada informó que conversó con Wright sobre proyectos en materias estratégicas como petróleo, gas, minería y energía eléctrica. Agregó que la delegación técnica que acompaña a Wright, ha mantenido reuniones con sus homólogos en Venezuela a objeto de avanzar lo más rápido posible. También resaltó el establecimiento de una asociación productiva a largo plazo, orientada a consolidar una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral, garantizando que sea efectiva y beneficiosa para ambas naciones.

Wright

Por su parte, Wright destacó que se está impulsando una relación de cooperación entre la nación norteamericana y Venezuela

Dijo traer un mensaje del presidente de Estado Unidos, Donald Trump «quien tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre EEUU y Venezuela. Esto es parte de una agenda más amplia para que las Américas sean más grandes, para unir a los dos países a través del comercio, para traer la paz, prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela en conjunto con una asociación con EEUU, a través de planes específicos que tenemos en este sentido», dijo.

Aseguró que parte de la agenda del presidente Trump de traer la paz y el comercio, no el conflicto y acciones militares que tanto han dominado al mundo en regiones en el medio Oriente y al Sur de Asia. «Queremos traer paz y prosperidad para todos».

Wright destacó los esfuerzos realizados por el gobierno estadounidense para dinamizar el sector hidrocarburos. Subrayó que se ha mantenido una operatividad continua para la emisión de licencias estratégicas, permitiendo que las empresas venezolanas adquieran insumos críticos, creen empleos y movilicen sus fondos, aumenten sus exportaciones y ejecuten inversiones orientadas a incrementar la producción petrolera. «Todo esto ha sido una restriccion para el país en el pasado y queremos que Venezuela sea libre para que obtenga todas estas cosas».

El funcionario estadounidense aseguró que el diálogo con la presidenta encargada ha sido muy sincero, en el que se abordaron de manera franca tanto las oportunidades futuras como los problemas y desafíos que han marcado la relación bilateral. “Ambos hablamos sobre las oportunidades que existen para el futuro y los problemas y desafíos que hemos enfrentado. Estoy convencido que los podremos resolver para traer nuevas oportunidades”, dijo el funcionario.

Aseguró que, durante la jornada, conversaron sobre los recursos naturales que tiene Venezuela y aseguró que si existe un trabajo conjunto entre los estadounidenses y venezolanos, Venezuela podría incrementar significativamente este año la producción de petróleo, gas natural y energía eléctrica.

Para finalizar, subrayó que más allá de los avances técnicos, el objetivo central de las relaciones comerciales entre ambas naciones es ampliar las oportunidades, mejorar los salarios y elevar la calidad de vida del pueblo venezolano. Señaló que estos esfuerzos tendrían un impacto positivo no solo en el país, sino también en el hemisferio occidental, fortaleciendo las bases para una asociación futura más sólida y beneficiosa.

Remarcó su convicción de que estos desafíos pueden ser superados mediante el trabajo conjunto, abriendo paso a nuevas oportunidades de cooperación en beneficio de ambos países.