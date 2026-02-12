Radio Talento celebran 10 años en el Día Mundial de la Radio con el especial “El pulso de la IA”

Este viernes 13 de febrero no es un día cualquiera para el proyecto Radio Talento “Tu voz escolar”. Se cumplen 10 años exactos desde que decidieron sumarse por primera vez a la fiesta mundial de la radio convocada por la UNESCO, y para celebrarlo, docentes y estudiantes han preparado una producción que se mete de lleno con el tema del momento: la inteligencia artificial.

Texto: Prensa Radio Talento

Bajo el título “El pulso de la IA”, el programa no se queda en la teoría. Niños y jóvenes del proyecto realizarán un noticiero tecnológico, un dinámico Vox Populi, entre otras secciones para pulsar qué piensan los estudiantes en las escuelas sobre la robótica. El especial será además el escenario para el estreno de una nueva serie radial producida por Radio Talento en colaboración con invitados especiales, una apuesta que refuerza el trabajo cooperativo y creativo del proyecto.

El programa reúne las voces y perspectivas de especialistas del área comunicacional, como: Amparo Suay de No hay edad en las Ondas (España), Susana Arcos de ONDA NASSAU (España), Santy Castillo de Radio SUMA (México), José Ignacio López Vigil de Radialistas Apasionadas y Apasionados (Ecuador), Wilson Restrepo de Radio Cultural Olayista (Colombia), Fernando Correa de Santista Estéreo On Line (Colombia), Jorge Moreno de Inspira 97.7 (Brasil), Francisco Godinez Galay del CPR (Argentina), junto a los aportes nacionales de Paola Pertuz de Alba Ciudad 96.3, Sandra Jiménez de Radio Miraflores 95.9, Yozaida Izarra de Kania 97.3, Omar Pernía de YVKE Mundial Táchira 94.5 y César Cruz de La Nación Radio.

¿Dónde y cuándo escucharlos?

La cita es en la señal regional de RNV 106.3 FM https://rnvtachira.org (Sistema Multiplataforma Radio Nacional de Venezuela) este viernes 13 a las 9:00 AM; mientras que el viernes 20 de febrero a las 8:30 AM se podrá sintonizar a través de YVKE Mundial Táchira 94.5 FM https://radiomundial.com.ve

El director del proyecto, José Armando Durán, destaca que con esta iniciativa, “Tu voz escolar” reafirma su compromiso con la alfabetización mediática y el uso creativo de las nuevas tecnologías en el entorno educativo. Tras una década de participación ininterrumpida, niños y jóvenes invitan a reflexionar si, frente al avance de la tecnología, la radio logrará mantener su esencia humana.

