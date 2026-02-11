Director del CENAF, Orlando Ugueto: “El pueblo tendrá registro gratuito de obra este viernes 13 de febrero; nuestro reto es llevar la fotografía a todo el país con cayapas y nuevas sedes regionales”

En el marco del 23° aniversario del Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), su presidente, el reportero gráfico Orlando Ugueto, visitó los estudios del noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM para ofrecer un balance de la gestión y anunciar las actividades conmemorativas. Entrevistado por la periodista Angie Vélez, Ugueto reveló los planes inmediatos de la institución, que incluyen una jornada especial de registro de obra con el SAPI, la reactivación de las cayapas fotográficas y la expansión de sedes hacia nuevas regiones del país, todo ello en el contexto de una institución que ha logrado certificar a más de 6.000 personas de forma gratuita en el último año y que recibió el Premio Nacional de Periodismo 2024 por su revista Revelado.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

Orlando Ugueto, presidente del Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) y testigo excepcional de más de cinco décadas de historia patria a través de su lente, llegó al noticiero Cultura al Día para conversar sobre los 23 años de una institución que nació un 4 de febrero de 2003 con una misión clara: descolonizar la mirada y democratizar el acceso a la imagen. Hoy, esa institución no solo celebra su aniversario, sino que lo hace en medio de una expansión territorial sin precedentes y con un reconocimiento nacional que avala su trabajo: el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024 en la mención Imagen Gráfica.

Un aniversario con sabor a fecha histórica

Ugueto comenzó la entrevista recordando el significado profundo de la fecha fundacional del CENAF. “Cumplimos 23 años de fundados un 4 de febrero, una fecha tan significativa para la historia contemporánea de Venezuela. Ese ha sido nuestro norte desde el inicio: la descolonización de la imagen y la inclusión social”, expresó.

El presidente del CENAF, quien acumula ocho años al frente de la institución tras ser designado por el ministro Ernesto Villegas, hizo un énfasis especial en que su gestión ha estado orientada a romper con el elitismo histórico de la fotografía. “Antes el CENAF era para un grupito. Ahora el CENAF es para todo el mundo, para el pueblo. Esa es la palabra: para el pueblo”, sentenció.

Formación gratuita: Más de 6.000 certificados y una expansión que no se detiene

Uno de los logros más significativos de 2025 fue la certificación de más de 6.000 personas en cursos y talleres totalmente gratuitos. Ugueto explicó que este esfuerzo formativo no se ha limitado a Caracas. “Ya tenemos sedes regionales en Miranda, Carabobo, La Guaira, Barinas, Apure, Cojedes, y estamos en conversaciones avanzadas con Nueva Esparta, Zulia y Guárico. La idea es expandir el conocimiento de la fotografía a través de todo nuestro mapa nacional”, detalló.

El directivo destacó que la oferta formativa incluye desde fotografía básica con cámaras profesionales hasta talleres especializados en dispositivos móviles, estos últimos con una altísima demanda. “Hay críticos, gente muy conservadora con mucho celo profesional, pero nosotros somos un gobierno popular, democrático, socialista. No tengo ningún empacho en que nuestra cultura sea abierta. La cultura es para todo el mundo”, afirmó.

Los más pequeños también fotografían: Visores de carton para sembrar mirada crítica

Ugueto se mostró especialmente orgulloso del programa “Visor Fotográfico”, dirigido a niñas, niños y jóvenes desde los 4 años de edad. “Trabajamos con cartulinas, cartón, y ellos mismos fabrican una especie de cámara oscura con un huequito. Es un trabajo lúdico que les enseña el principio básico de la fotografía. Un niño es una esponja, aprovechan todo”, explicó.

Esta iniciativa, que combina arte, reciclaje y pedagogía, busca sembrar en la infancia una identidad visual propia y una comprensión temprana del lenguaje de la imagen, en sintonía con los principios fundacionales de la institución.

Revista Revelado:Un premio nacional que sabe a patria

La conversación derivó hacia uno de los hitos más recientes y emocionantes para el equipo del CENAF: la obtención del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2024 en la mención Imagen Gráfica, por la edición especial de diciembre de la revista Revelado.

“Obtener un premio como ese, para nosotros que apenas tenemos cinco o seis años con la revista y apenas tres ediciones, es algo verdaderamente meritorio”, expresó Ugueto con visible orgullo. La edición galardonada, de 104 páginas, fue abierta con una fotografía tomada por el propio Ugueto: el presidente Nicolás Maduro en el balcón del pueblo de Miraflores, mostrando el mapa de Venezuela con el Esequibo.

“Yo estaba fuera del país por una cuestión familiar y no pude recibir el premio de manos del presidente. Mi equipo, con Marisol, David Arnau y Zeneida Hernández, lo recibió en Miraflores. Para nosotros es muy significativo”, relató.

La revista, disponible gratuitamente en formato digital en la página web cenaf.org.ve, incluye trabajos de Clodobaldo Hernández, Zeneida Hernández, Marisol Rodríguez, Ennio Melian y Marlon Zambrano, así como fotografías de Ángel Corao, José Gregorio Terán, Luis Zulueta, Martín Gustaris y William Marrero, también ganador del Premio Nacional de Periodismo. Uno de los contenidos más destacados es un especial titulado “Chávez fotógrafo“, donde Ugueto narra en primera persona cómo el Comandante solía quitarle la cámara para retratar momentos históricos, rompiendo protocolos.

“Esa es una compilación bien bonita. La recomiendo a la gente que está estudiando fotografía. Pueden bajarla, imprimirla, tenerla en físico. Es un documento de consulta obligatoria”, recomendó.

Actividades por el aniversario: Registro de obra gratuito y cayapas fotográficas

En el cierre de la entrevista, se preguntó directamente por las actividades programadas para celebrar el 23° aniversario. Ugueto realizó entonces el anuncio más relevante para la comunidad artística y cultural del país:

“Este viernes 13 de febrero, en nuestra sede del CENAF, estaremos facilitando, de manera totalmente gratuita, una jornada de registro de obra con el SAPI, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Invitamos a artistas de cualquier índole —escritores, poetas, pintores, fotógrafos— a que asistan con su obra en un pendrive, su cédula y su RIF. Allí vaciamos la información y su obra queda resguardada y protegida legalmente, sin costo alguno”.

Ugueto explicó que el día martes previo se realizó un taller introductorio sobre los aspectos legales y funcionales del registro, y que la jornada del viernes será la aplicación práctica de ese conocimiento. “Es una oportunidad única para que los creadores populares protejan su trabajo”, enfatizó.

Cayapas fotográficas: la vuelta a las raíces itinerantes

El presidente del CENAF también se refirió a las cayapas fotográficas, una de las actividades más queridas por la comunidad y que por razones logísticas y económicas han debido ser pausadas. “Son jornadas donde salimos de Caracas, nos vamos a las regiones con 30 o 40 personas, damos talleres, fotografiamos nuestras tradiciones y manifestaciones culturales. Es una forma de vincularnos con la gente, divertirnos y aprender juntos”, describió.

Aunque no dio una fecha concreta para su reactivación, Ugueto aseguró que el proyecto sigue vigente y que espera retomarlo en cuanto se superen las limitaciones presupuestarias actuales. “Tenemos muchas perspectivas, muchos proyectos en la cabeza. Hay que superar algunas cosas prioritarias para reimpulsar estas actividades este año”, indicó.

Metas 2026 : Superación y optimismo

Consultado sobre las metas para este 2026, Ugueto fue realista pero profundamente optimista. “Sabemos la coyuntura, las circunstancias que estamos viviendo, con limitaciones de corte económico. Eso no es solo para el CENAF, es para toda la institucionalidad cultural y para el país. Pero yo soy un hombre esperanzado. Dialécticamente, esta etapa será superada y se convertirá en un impulso para crecer, desarrollarnos y tener más perspectivas de éxito”, reflexionó.

El directivo insistió en que la prioridad sigue siendo la formación, la expansión territorial y el fortalecimiento de la identidad visual venezolana desde una perspectiva descolonizadora.

Ubicación y redes sociales

Para quienes deseen inscribirse en los talleres, acceder a la revista Revelado o participar en las jornadas de registro de obra, Ugueto recordó que la sede principal del CENAF se encuentra en el Centro Financiero Latino, piso 25, en la Avenida Urdaneta de Caracas, frente a lo que fue la sede del diario El Universal.

Las redes sociales de la institución se encuentran bajo el usuario @cenaf en todas las plataformas. “Solo pones CENAF y nos ubicas inmediatamente. Allí difundimos nuestras actividades permanentemente”, indicó.

Mensaje final: Una invitación abierta

Al cierre de la entrevista, Orlando Ugueto dejó un mensaje directo y sentido para la audiencia del Noticiero Cultura al Día y para todo el pueblo venezolano:

“Asistan al CENAF. La fotografía no es solo para profesionales, es para todos. Vengan a conocer, a formarse, a registrar sus obras. Aquí hay un equipo con un gran corazón, con muchas ganas de compartir. Este es su centro. Esto es del pueblo”.