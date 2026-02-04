Delcy Rodríguez a un mes de la agresión estadounidense: Venezuela transmutó la agresión en paz y tranquilidad

A un mes de los ataques sucedidos el pasado 3 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aseguró que el pueblo venezolano ha madurado el impacto del ataque armado externo militar a cargo de una potencia nuclear y transmutó la agresión en paz y tranquilidad

Texto: Últimas Noticias

«Venezuela ha transmutado y madurado el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos en tranquilidad, en cuidar más que nunca la paz. El extremismo buscaba el día siguiente caos, alterar la tranquilidad del país, pero el pueblo venezolano con una gran madurez y conciencia se repuso de este ataque y ha dado pasos importantes en a dirección del encuentro nacional», dijo desde el Palacio de Miraflores, acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Delcy Rodríguez a un mes del ataque estadounidense contra Venezuela, declaraciones, 3 febrero 2026

También destacó que el rechazo a este tipo de agresión es algo que ha unido al pueblo venezolano y que el pueblo está consciente de que las diferencias con el gobierno de EEUU deben dirimirse a través de la diplomacia, a través del diálogo político.

«He sostenido conversiones con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio y ese debe ser el camino (…) y con el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo desde nuestras diferencias», expresó.

Recordó que las relaciones de EEUU y Venezuela datan de muchos años y que han tenido altibajos, por lo que considera que el ataque del pasado 3 de enero es “una mancha” en estas relaciones. “Tenemos que trabajar con esfuerzo y respeto para superar nuestras diferencias. Hoy hemos visto una gran marcha en apoyo a la libertad del presidente Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados esa madrugada del 3 de enero.

Rodríguez destacó que tras los hechos, la institucionalidad se activó de inmediato, donde hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que dictó la encargaduría que recayó sobre su persona, por ser la vicepresidenta ejecutiva de la nación.

“Desde allí hemos venido construyendo espacios para el encuentro: el programa de convivencia democrática y por la paz, el diálogo político a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, la Comisión de la revolución por el sistema de justicia, hemos presentado ante el Poder Judicial una ley de amnistía que permita llevar adelante una política nacional. La política venezolana debe ser nacionalizada entre venezolanos y venezolanas».

La presidenta encargada también destacó que solo pocos venezolanos, desde una posición extremista, aplaudieron la agresión venezolana, el ataque externo, que no terminan de entender que el pueblo venezolano quiere preservar su soberanía, su independencia, en homenaje a nuestros libertadores, y sobre todas las cosas preservar la paz y la tranquilidad.

«El extremismo ha estado completamente aislado de la vida nacional. Hemos dado una oportunidad, pero también hemos sido muy claros, que debe haber respeto por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, que debe haber respeto en el ejercicio de la jurisdicción del país. Bienvenidas las diferencias, tanto en nuestro país como con países de otras latitudes. La diplomacia bolivariana de paz es el camino», sentenció.

Ante ello, destacó que este martes recibió las cartas credenciales de los embajadores de Catar, Nicaragua e Italia. «Allí conversamos agendas de trabajo que podemos ir construyendo para el beneficio del pueblo venezolano», dijo.

También hizo referencia a la reunión sostenida con la representante de EEUU. «El respeto no le quita nada a nadie, la cortesía, le suma, y yo creo que eso es lo que estamos demostrando al mundo y a las relaciones internacionales».

El país está en calma

«El país está en calma, tranquilo, pero tiene un clamor nacional, que es pedir la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la combatiente Cilia Flores» y FD», expresó. «Se trata de una gran victoria del pueblo venezolano», agregó.

Recordó que a pocos días de la agresión, sostuvo un almuerzo con embajadores de la Unión Europea, «quienes manifestaban su impacto porque Venezuela, a pocas horas de esa agresión estaba en calma, en tranquilidad, está trabajando su propio camino para el desarrollo económico y la felicidad social, un futuro de esperanza.