Carmen Poleo: Tejiendo memoria e identidad a través de la muñequería tradicional

En el marco de la celebración por el natalicio de Zobeyda Jiménez y el Día Nacional de la Muñeca de Trapo, la experimentada artesana y educadora popular compartió su trayectoria, reflexiones y el poderoso valor cultural de este arte popular.

Alba Ciudad (Entrevista: Oriana Chirinos / Texto: Jorge Pinillos) Fotos: Paola Pertuz

Escucha la entrevista aqui:

En una nueva edición del noticiero “Cultura al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos conversó con Carmen Poleo, muñequera y educadora popular, sobre el significado, la tradición y el vibrante presente de la muñequería de trapo en Venezuela.

De los museos a las muñecas: un reencuentro con la herencia familiar

Carmen Poleo proviene del mundo de la museología, con una carrera de 30 años en el Museo de Bellas Artes. Sin embargo, fue después de su jubilación, y especialmente durante la pandemia, que reencontró el camino de la muñequería, un legado que le llegó directamente de su abuela.

“Yo hacía muñecas porque mi abuelita hacía muñecas… y me animé a participar en las exposiciones que nos llamaron, la primera fue en la casa de Teresa de la Parra… y a partir de allí he continuado en esta labor que es muy hermosa y que tiene que ver con nosotros como pueblo creador”, relató Poleo.

Su experiencia en museos ha sido fundamental en su nueva vocación, ayudándole a comprender la importancia de representar personajes históricos y a aplicar conocimientos de montaje y conceptualización en sus obras.

Talleres para tejer futuro: transmitiendo la tradición

Poleo se dedica activamente a la enseñanza, impartiendo talleres dirigidos especialmente a niños, niñas y jóvenes, aunque abiertos a todo público. Su objetivo es claro: preservar y transmitir las técnicas tradicionales que definen nuestra identidad.

“En mis talleres enseño la muñequita tradicional… la muñequita de rollito, también la muñeca de saquito”, explicó. Estos espacios se realizan principalmente en comunidades y escuelas, sembrando la semilla de esta artesanía en las nuevas generaciones.

La muñequería como narrativa histórica y de resistencia

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue la propuesta expositiva de Poleo para el 2026. Con un profundo sentido de la actualidad y la memoria, la artesana planteó una exhibición centrada en el impacto del bombardeo contra el país y secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores el pasado 3 de enero.

“Yo elegiría esta temática para visibilizar todo lo que vivimos, todo cómo lo vivimos… e invitaría a las muñequeras a participar… centrándonos en cómo vivimos ese momento y qué queremos de allí rescatar”, afirmó, destacando el poder de la muñequería para narrar, sanar y documentar los momentos críticos de una nación.

Personajes con esencia: desde Aquiles Nazoa hasta la Negra Matea

Carmen Poleo ha logrado capturar la esencia de figuras icónicas en sus creaciones. Relató con emoción la creación de un muñeco de Aquiles Nazoa en patines, para una convocatoria de La Casona Cultural. La mayor satisfacción fue el reconocimiento del hijo del poeta, quien le dijo que había logrado plasmar la esencia de su padre.

Su participación en salones de arte como el Juan Lovera y el Primer Salón de Arte Elsa Morales ha sido otro hito. En ellos presentó piezas dedicadas a personajes históricos como la Negra Matea y María Teresa del Toro, reivindicando el papel de las mujeres en la historia y llevando la muñequería a espacios de alta visibilidad en las artes plásticas.

Un movimiento nacional con miles de manos creadoras

Al ser consultada sobre sus expectativas para el 2026, Poleo describió un panorama de intensa actividad. El movimiento de muñequeras, que cuenta con alrededor de 3,000 artesanas registradas a nivel nacional, está más vigente que nunca.

“Es un movimiento para el amor, para la ternura… hemos estado dando talleres en el Fuerte Tiuna… quisimos llevar nuestra ternura, nuestra alegría… es importante continuar con la vida, con la alegría, con la esperanza”, expresó.

Este movimiento, de raíz predominantemente femenina, se dedica no solo a preservar una técnica, sino a utilizar el arte como un “combate por la vida”, llevando consuelo, identidad y resistencia a las comunidades, especialmente a aquellas que han vivido situaciones traumáticas.

La entrevista culminó con un agradecimiento de Carmen Poleo por la oportunidad de visibilizar un oficio “tan significativo e importante para nosotros los venezolanos”, reafirmando su compromiso con tejer, desde la tradición, un futuro cargado de memoria y esperanza.