Abierto II Concurso Nacional Juvenil de Literatura “Teresa de la Parra” 🗓

Regresa el Concurso Nacional Juvenil de Literatura Teresa de la Parra, esta vez con su segunda edición, una iniciativa del Centro Nacional del Libro (Cenal), ente rector de la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Texto: Prensa Cenal

Hasta el 15 de marzo de 2026 estará abierta esta convocatoria, dirigida a las jóvenes estudiantes de Bachillerato en todo el país.

Podrán participar niñas y jóvenes venezolanas o extranjeras residenciadas en Venezuela.

Jóvenes de 12 a 14 años pueden participar con textos inéditos en la categoría cartas o cuentos, mientras que jóvenes de 15 a 18 años pueden hacerlo en la categoría cuentos, cartas o ensayos de temática libre.

Las obras ganadoras por cada estado serán publicadas en una antología por El perro y la rana. El Cenal entregará certificado a las concursantes ganadoras.

Las bases completas para participar y otros aspectos sobre cómo presentar los manuscritos están publicadas en el sitio web del Cenal www.cenal.gob.ve.

Para consultas y envío de las obras está disponible el correo electrónico: concursoteresadelaparra@cenal.gob.ve.

De esta manera el Cenal celebra la vida y obra de Teresa de la Parra, quien es una de las más insignes representantes de la literatura venezolana, cuyo legado se mantiene vigente como una influencia insoslayable en la escritura de distintas generaciones de creadores en el país.

Para ver las bases, haga click aquí.