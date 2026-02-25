Cuatro muertos luego de que una lancha procedente de Florida disparara contra guardacostas cubanos

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó este miércoles sobre un enfrentamiento armado con tripulantes de una lancha rápida que se aproximó a su territorio en mares al norte de Villa Clara, lo cual provocó un herido entre los guardafronteras cubanos y cuatro agresores abatidos y seis lesionados.

Texto: Telesur y Cuba Debate

De acuerdo con un comunicado del Minint, en la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH.

La embarcación se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara.

Un barco de las Tropas Guardafronteras cubanas (equivalentes a guardacostas) se aproximó a la lancha para solicitarles identificación, tras lo cual desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos, generando un enfrentamiento. Los disparos de los agresores provocaron heridas al comandante de la embarcación cubana.

Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados. Estos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Posteriormente, un nuevo comunicado del Ministerio del Interior cubano informó que todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos y tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.

Se decomisaron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Entre los participantes detenidos, de acuerdo a los interrogatorios preliminares, se identificaron a:

Amijail Sánchez González.

Leordan Enrique Cruz Gómez.

Conrado Galindo Sariol.

José Manuel Rodríguez Castelló.

Cristian Ernesto Acosta Guevara.

Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova. Se trabaja en la identificación de los otros 3.

Además se procedió a la detención en territorio cubano del ciudadano Duniel Hernández Santos, quien habría sido enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, y “se encuentra confeso de sus acciones”, de acuerdo al Ministerio del Interior cubano.

La mayoría de los participantes cuentan con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo.