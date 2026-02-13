Conversatorio “Formación Bolivariana y Socialista vs. Monroe, la doctrina del mal” se realizó en la Librería del Sur Orlando Araujo

El pasado viernes 06 de febrero, en los espacios de la Librería del Sur Orlando Araujo, ubicada en la esquina de Gradillas, en Caracas, se realizó el Conversatorio “Formación Bolivariana y Socialista vs Monroe, la doctrina del mal”, con el objetivo de dialogar sobre la actual coyuntura nacional.



Texto y Fotos: Librería del Sur La actividad, organizada por el Circulo del Adulto Mayor Tribu Caracas Ancestral (CAMTCA), contó con una numerosa participación de público que desarrolló el tema a profundidad y lo relacionó con el contexto político del país.

Edgar Vilera, secretario general de CAMTCA, manifestó que este círculo del adulto mayor nació como un espacio de expresión. “Vamos a cumplir dos años realizando estos conversatorios aquí en la Librería del Sur. Estamos muy contentos, la gente admira mucho el espacio por lo bonito y colorido. Todas las semanas nos reunimos y planteamos algún tema que esté en la palestra pública, para estar informados y formarnos como pueblo”, destacó.

En ese sentido, José Antonio Alarcón, también miembro del Círculo, indicó que este tipo de actividades suelen ser satisfactorias para todos, ya que todas las semanas se aborda una temática diferente.

“Lo que está pasando actualmente en el país nos afectó mucho a todos, a mí particularmente. Gracias a Dios, ya estoy bien. Estos conversatorios nos ayudan a compartir como seres humanos, como pueblo. Cada quien tiene maneras diferentes de pensar, pero siempre dentro de las directrices del proyecto bolivariano, donde todos funcionamos y nos expresamos sin importar el tema”, aseguró Alarcón.

La actividad fue amenizada con diversas presentaciones musicales.