Diferida discusión de la Ley de Amnistía luego de aprobarse hasta el artículo 6 en segunda discusión

A las 3:49 de la tarde de este jueves 12 de febrero quedó diferida la aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El motivo: no se llegó a un acuerdo unánime en torno al artículo 7. Los parlamentarios aprobaron la redacción del instrumento legal hasta el artículo 6; algunos de estos sufrieron modificaciones.



Texto: Diario VEA / Fotos: Página web de la Asamblea Nacional

El debate de la norma quedó para la próxima semana, anunció el presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez.

Ley de Amnistía, segunda discusión en la Asamblea Nacional, 12 febrero 2026

Al llegar al artículo 7 el debate se trancó. El epígrafe de ese numeral fue modificado por unanimidad pasando de ser «Delito excluidos» a «Ámbito personal».

La propuesta de modificación del artículo 7 rezaba:

«La Amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos objetos de Amnistía siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada de vigencia de esta Ley».

Luego de ser leído el artículo, intervino el diputado opositor Luis Florido, quien sugirió que el texto quedará redactado hasta «los hechos objetos de esta amnistía». No estuvo de acuerdo conque se le agregara el ponerse a derecho, porque según él, al ponerse la persona a derecho, de alguna forma la persona está siendo señalada de culpable.

De inmediato intervino la diputada de la bancada del Bloque de la Patria, Iris Varela, quien respondió a Florido. Consideró lamentable que, pese al espíritu de convivencia que ofrece esta ley, haya voces que insisten en desconocer que, en Venezuela, durante años se ha atentado contra el Estado venezolano, las leyes, la constitución y la vida del pueblo.

«Es tal la magnanimidad de la Presidenta encargada que propone a un mes de un bombardeo a la República, propone una Ley de Amnistía y llama a la convivencia, al diálogo, y en seguida se retratan voces en las que uno quiere creer».

De inmediato, señaló que si hay algo en que los venezolanos y las venezolanas están de acuerdo es que el presidente Nicolás Maduro logró que el país estuviese en paz. «Vivimos en paz, tenemos paz en el país porque el presidente Nicolás Maduro en el 2017 convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para la paz. Y por eso hay paz en el país». Destacó que esa tranquilidad la han pretendido vulnerar reiteradamente en distintos episodios sectores opositores.

Varela hizo un repaso de los hechos violentos promovidos por sectores de la derecha desde el 2002.

En ese sentido se refirió al golpe de Estado de abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez, el sabotaje petrolero de 2002-2003, así como el llamado de 2013 de Henrique Capriles Radonski a «descargar la arrechera» tras perder las elecciones presidenciales de 2013. Luego, «el terrible quinquenio de la Asamblea de 2015 a 2020», que se autoalargó el periodo y que aún se autorreconocen diputados y «cobran de dineros robados al erario público». Añadió que aquí pareciera que no quieren que esas personas reconozcan ni siquiera los delitos que han cometido.

“Está bien. El que lanzó las bombas contra el país fue Estados Unidos; ellos lanzaron las bombas, ellos nos han bloqueado, pero ¿quiénes han pedido eso? ¿Quiénes lo han avalado?”, preguntó en referencia a los sectores de la derecha venezolana que han promovido dichas acciones. “¿Quiénes son responsables de las muertes que ha habido en el país? ¿Dónde están las víctimas? ¿Son los que están detenidos o son los que murieron? Porque cuando se habla de víctimas se desconoce exprofeso que en 2002, cuando le dieron el golpe a Chávez, contrataron mercenarios de El Salvador, los que los trajeron están escondidos y evadidos del país, y esos francotiradores mataron a 49 personas e hirieron a 890 personas», recordó.

También se refirió a las guarimbas que promovieron sectores de la derecha en 2017 cuando quemaron vivo, en Altamira, a Orlando Figuera.

“Es una manipulación tan grotesca que los colocan a ellos como que fueran víctimas del Estado venezolano. ¡No son víctimas del Estado venezolano! Son víctimas de la violencia, que hoy buscan una amnistía y que no tienen ni siquiera la humildad de reconocer que el Estado con todo y el ataque les está dando el perdón de los delitos que cometieron, buscando la paz del país que es un bien superior”, puntualizó.

Varela concluyó que ese artículo 7 establece claramente que la Amnistía «abarca a las personas que se encuentran procesadas o condenadas por los delitos cometidos siempre que esté o se ponga a derecho».

Agregó que no se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito. «Quien no ha cometido ningún delito no tiene porque pedir Amnistía, así de sencillo. Quien quiera ser amnistiado tiene que pedirla, tiene que ponerse a derecho y eso es todo el meollo de esta ley que ha traído un debate».

Añadió que se propongan que se mantenga como ha sido leído el artículo.

En la norma, que fue debatida y aprobada en primera discusión el jueves 5 de febrero, el artículo 7 rezaba:

“Estarán excluidas de la aplicación de la amnistía prevista en esta Ley, las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de los siguientes delitos: Delitos contra el patrimonio público. Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Homicidio intencional. Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a 9 años de prisión”.

El proyecto legal fue anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al país el 30 de enero.

Así fue el debate hasta el artículo 6

El título de la norma quedó igual: “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. De igual forma quedó el epígrafe del artículo 1: Objeto.

El artículo 1, por su parte, quedó modificado de la siguiente manera:

Esta ley tiene por objeto conceder una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y en el ámbito temporal que se indican en esta Ley a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática.

El epígrafe del artículo 2 pasó de: “Esta ley tiene como finalidad”, a simplemente: “Finalidades“.

El artículo 2 quedó de la siguiente manera:

Esta ley tiene como finalidad: Contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional. (Fue agregada la palabra rectificación) Generar las condiciones que favorezcan el desarrollo armónico de la vida nacional, la tranquilidad pública, la participación democrática y el pluralismo político. (Quedó igual) Promover el uso de los mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir las diferencias surgidas en el seno de la sociedad y así prevenir que los hechos objeto de la amnistía o similares vuelvan a repetirse. (Le fue agregada la palabra similares).

También le fue agregado un cuarto punto que reza:

Favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas por esta ley.

Sobre el artículo 3, el epígrafe quedó igual: Principios. Sin embargo, el contenido del artículo quedó de la siguiente manera:

Esta ley se rige por los principios y valores de la vida, la libertad, la justicia, la celeridad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Además, le fue incluida la palabra “celeridad”. El diputado Nicolás Maduro Guerra planteó incorporar la paz como principio y valor fundamental. La sugerencia fue aprobada de manera unánime.

El epígrafe y artículo 4 quedó de la misma manera, es decir:

Orden Público e interés general. Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general.

El artículo 5 fue modificado de la siguiente manera:

En caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta ley se adoptará aquella que más favorezca el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El epígrafe 6 pasó de ser denominado: “Amnistía General” a “Ámbito temporal”.

El artículo 6 también fue modificado de la siguiente manera:

La Amnistía prevista en el artículo 1 comprende todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas cometidos y acaecidos entre el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta Ley, en el marco de los hechos amnistiados.

2.700 aportes a la ley

Dada la importancia de la norma, el presidente de la Asamblea Nacional, AN, Jorge Rodríguez, dio una licencia al presidente de la Comisión Especial para la Consulta Pública de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, y a la vicepresidenta de esa instancia especial, Nora Bracho, para que dieran unas palabras referentes a los debates que se dieron sobre la norma.

En la segunda discusión, por reglamento de Interior y Debate de la AN, lo estipulado es la discusión artículo por artículo que fue lo que procedió luego.

En ese sentido, Arreaza presentó un balance de la Consulta Pública iniciado el sábado 07 de febrero. Informó que recibieron 2.700 aportes por escritos para fortalecer la norma. Señaló que siguen llegando propuestas. Describió que se hicieron asambleas en 24 estados del país y en el Distrito Capital.

De igual forma dio a conocer que la magistrada y presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Tania D’Amelio Cardiet, le indicó que los jueces de paz se vieron motivados a debatir la norma e hicieron 2.262 asambleas en comunas, jornadas en donde participaron más de 25 mil vecinos y vecinas.

Remarcó que el debate se dio en el espíritu conciliador que mostró el Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, el 14 de abril de 2002, cuando fue rescatado por el pueblo de la garra de los golpistas de abril de ese año.

Arreaza hizo una infidencia, y es que le pidió a Rosa Virginia, la hija del Comandante Chávez, el Cristo que mostró aquel día; pero ella le contó que le fue colocado cuando lo sembraron en el lugar de su descanso eterno en el Cuartel de la Montaña, ubicado en el 23 de Enero, Caracas. Por lo que el diputado recurrió a un Cristo similar que en 2014 le regaló la Almiranta en jefa y alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. La idea es que esa imagen los iluminara durante la discusión pública de la norma. Indicó que siempre tuvo el símbolo de fe en su bolsillo durante te la consulta.

Reconciliación no es borrar la historia

Luego, tomó la palabra la diputada de la Bancada de la Libertad, Nora Bracho, quien destacó que le han puesto corazón a la consulta de la norma.

“La reconciliación no es borrar la historia, es dignificarla. No es cerrar los ojos, es mirarnos de frente como sociedad, no es rendirnos ante el conflicto, es superarlo. Hoy enviamos un mensaje claro, Venezuela puede corregir, Venezuela puede construir acuerdos que trasciendan a pesar de nuestras diferencias”, dijo la diputada electa por el partida Un Nuevo Tiempo, UNT.

Señaló que esta ley debe ser amplía, debe incluir a todos, en ese sentido mencionó a las personas que la derecha venezolana califica como «presos políticos», cuando en realidad son políticos que están detenidos por promover acciones desestabilizadoras en el país, así como a los supuestos «perseguidos» y «exiliados», a los que por «razones políticas están hoy fuera de nuestro espacio y nuestra visión».