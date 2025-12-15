ALBA-TCP condena amenazas militares de EE.UU. e intenciones de reimplantar la Doctrina Monroe

La XXV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), emitió este domingo 14 de diciembre una declaración en que condena enérgicamente el propósito de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., orientada a reafirmar la «obsoleta» doctrina Monroe, y el reciente acto de piratería contra un buque petrolero en aguas del Caribe, al tiempo que demanda el cese de toda amenaza militar contra cualquier país de la región.

Texto: Telesur / Fotos: Prensa Presidencial

A 21 años de la fundación de ALBA-TCP en La Habana, el 14 de diciembre de 2004, una década después del primer encuentro entre Fidel y Chávez, los jefes de Estado y de Gobierno del bloque de integración y cooperación honran «la historia y el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, precursor fundacional de la organización junto al líder bolivariano Higo Chávez Frías, y gran articulador de los sueños de José Martí para el pueblo cubano, latinoamericano y caribeño».

Cumbre del ALBA-TCP, Jefes de Estado y de Gobierno de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países

En el marco de la conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana (2026) y en la víspera del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, los mandatarios señalan el contexto de crecientes amenazas a la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe y reafirman el compromiso de seguir profundizando la Doctrina Bolivariana, «incompatible con toda forma de hegemonía, dominación o tutela imperial» y «pilar fundamental que inspiró a los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías a fundar, hace 21 años, esta alianza».

Además de condenar en los términos más enérgicos la nueva estrategia de seguridad de la Casa Blanca y su objetivo de renovar la doctrina Monroe, así como el acto de piratería contra el buque petrolero, que «viola el derecho internacional y ataca la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela», los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de ALBA – TCP demandan la exclusión de Cuba de la «arbitraria y espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado» de EE.UU.

Al demandar el «cese inmediato de toda amenaza militar contra cualquier país de Nuestra América», reiteran la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en la II Cumbre de la Celac en La Habana, Cuba, en enero de 2014.

También resaltan los esfuerzos y logros del Gobierno de Reconciliación Nacional en la «construcción de una economía soberana, entrelazada con pueblos y países luchadores, con potencias respetuosas, soberanas, que se va haciendo realidad desde la valentía y laboriosidad» del pueblo nicaragüense.

La declaración final de la XXV Cumbre de ALBA-TCP reafirma el compromiso del bloque con la defensa de los migrantes «sin importar nacionalidad, cultura, raza o género» y exige que se cumplan los «protocolos de repatriación segura, ordenada, regular y respetuosa con la dignidad humana, conforme a acuerdos bilaterales o multilaterales y a las legislaciones nacionales de nuestros países».

Además de reconocer los avances de los programas AGROALBA y ALBA AZUL, dirigidos a incrementar los niveles de soberanía alimentaria y productiva en los países miembros de la organización, celebran el inicio de las operaciones del buque Manuel Gual (Barco del ALBA), como parte de la ejecución de la Agenda Estratégica 2030 del ALBA.

Esa –señala la declaración– es «una herramienta fundamental para la cooperación y la promoción del comercio justo y un insumo invaluable puesto al servicio de los pueblos nuestroamericanos».

Al aprobar el Plan de Acción para 2026, en consonancia con los objetivos de Agenda Estratégica 2030 del ALBA, expresar la voluntad de continuar trabajando en la expansión productiva de los proyectos AGROALBA y ALBA AZUL para la producción agrícola, pesquera y acuícola conjunta, y potenciar los encadenamientos logísticos del Banco del ALBA, con la I Rueda de Negocios y el XII Consejo de Complementación Económica.

En la declaración se afirma que ALBA activará nuevos mecanismos permanentes de cooperación social, política y cultural para fortalecer la cohesión del bloque.

Entre esos mecanismos están la creación del Circuito de Formación Comunal para el intercambio de saberes y liderazgo y la formalización de la Fuerza de Tarea Humanitaria para respuesta coordinada ante desastres. Además, se aprueba crear la Misión Internacional de Energía y Electricidad, conformada por los países del ALBA y otras naciones, para apoyar a Cuba en la restitución total de la energía eléctrica.

Según la declaración de los jefes de Estado y Gobierno, el calendario del bloque incluirá importantes encuentros como los VI Juegos Deportivos, la Feria Internacional de Turismo (Fitalba) y dos consejos políticos. Además, se ampliará la oferta de becas científicas, con especial énfasis en inteligencia artificial. Con esas acciones se busca avanzar hacia los objetivos de la Agenda Estratégica 2030.

En un contexto en que «nuevas amenazas militares del imperialismo se ciernen sobre nuestra región», los países del ALBA ratifican que su destino «está unido al pensamiento emancipador y el legado de la gesta libertaria de Simón Bolívar, el antiimperialismo irreductible de Augusto César Sandino, el sentido nuestroamericano de José Martí, la rebeldía originaria de Túpac Katari y del temple de Juana Azurduy de Padilla».

Igualmente, «del liderazgo soberanista de Edward LeBlanc, el compromiso independentista de Sir Vere Cornwall Bird, la resistencia ancestral de Joseph Chatoyer, el impulso popular de Robert Bradshaw, el proyecto popular de Maurice Bishop y la lucha por la dignidad nacional de Jean-Baptiste Bideau».

En esta herencia común –subraya la declaración final de la XXV Cumbre de ALBA-TCP– «se afianza la Doctrina Bolivariana como síntesis histórica de los pueblos en lucha por su segunda y definitiva independencia».