Ciudad Mural llega al casco histórico de Petare para celebrar sus 405 años (+Programación)

Con una variada programación que incluye conversatorios, clases magistrales, homenajes y muestras gastronómicas, la 21° edición del Festival Internacional de Muralismo “Ciudad Mural” se instala en la parroquia Petare del 9 al 14 de febrero. El evento se suma a las festividades por el 405 aniversario de esta emblemática localidad del estado Miranda.

Texto: Aba Ciudad (Angie Vélez)/ Fotos:(Kem Campos)

Desde el corazón del casco histórico en la plaza Antonio José de Sucre, este 9 de febrero durante una rueda de prensa, Gabriela Simoza, secretaria de Cultura de la gobernación de Miranda, expresó el orgullo de recibir nuevamente al festival tras su reciente paso por Curiepe. En esta ocasión, la iniciativa intervendrá 11 espacios para llenarlos de color y tradición.

Simoza, destacó el carácter combativo del arte para enaltecer lo “afirmativo venezolano” y detalló que esta edición rinde tributo a dos figuras imprescindibles de la parroquia: el maestro Bárbaro Rivas, máximo exponente del arte ingenuo cuya obra espiritual trascendió fronteras, y el papagayero Salomón Rojas, ingenioso artesano y docente dedicado a la preservación de los juegos tradicionales.

Galería a cielo abierto

Por su parte, la productora general del festival, María Isabella Godoy, resaltó el trabajo de investigación previo junto al cronista municipal, Víctor Méndez, y a los defensores del patrimonio local para capturar la idiosincrasia petareña.

Godoy, enfatizó que el festival aporta un enfoque artístico descolonial a la celebración del aniversario y se articula con el inicio del asueto de Carnaval y el Día de la Juventud este 12 de febrero. La ruta creativa se extiende desde el Museo de Arte Popular Bárbaro Rivas hasta el Gran Muro de Petare, conformando una galería a cielo abierto creada por 14 muralistas.

Asimismo, Patricia Monzón, directora de Cultura del municipio Sucre, subrayó que este despliegue responde a un diagnóstico cultural basado en el método de investigación-acción, atendiendo las necesidades expresivas de los habitantes.

Entre los artistas participantes destaca Miguel Guerra, cuya obra se centrará en los pueblos originarios del territorio petareño. “Mi trabajo busca conectar el pasado con el presente, plasmando la lucha de los pueblos indígenas por su identidad”, señaló el muralista.

La delegación artística reúne talentos de todo el país: Jhonny Fernández (Sanare), Asdrúbal Figueroa (Valencia), Felipe García (Los Teques), Carlos Morgado (Yare), además de creadores locales y de la capital como Tester, Lady Paint Art, Bam, Rebeca Rojas, Uki, Garos, Di Muro y Deeds.

Además de los murales, la agenda hasta el 14 de febrero incluye una clase magistral de teatro con la directora Jericó Montilla y conversatorios con el músico José Alejandro Delgado, consolidando un espacio de encuentro integral para la comunidad.