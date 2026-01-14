Silio Sánchez Zerpa: Violaciones de EE.UU. al Derecho Internacional amenazan no sólo a Venezuela, sino al mundo entero

El Dr. Silio Sánchez Zerpa, abogado y coordinador nacional del programa de formación de grado (PFG) de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), fue entrevistado este martes en un programa especial del Noticiero Cultura al Día, de la emisora Alba Ciudad, por la periodista Oriana Chirinos, en torno a las gravísimas violaciones al derecho internacional por parte del gobierno estadounidense en el bombardeo del 3 de enero y el posterior secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Alba Ciudad (Entrevista: Oriana Chirinos / Texto: Luigino Bracci / Fotos: Paola Pertuz)

Escuche la entrevista completa:

Sánchez explicó el origen del Derecho Internacional, algo necesario para entender cuánto le costó a la Humanidad lograr esta serie de normas y principios, por qué es tan importante para mantener la paz, y por qué se acusa a Estados Unidos de violarlo reiteradamente.

¿Cómo surge el Derecho Internacional?

Explicó que el Derecho Internacional es relativamente reciente. “La humanidad es bastante joven en términos del derecho internacional moderno, que surge a partir de la Carta de las Naciones Unidas, después de la II Guerra Mundial“. Recordó también la Guerra de los Treinta Años, que ocurrió en Europa entre 1618 y 1648, y la paz de Westfalia en 1648, que dieron origen al primer concepto de soberanía. “Los países estaban en guerra permanente a ver quién dominaba a quien en Europa”; explicó Sánchez que parte de los conflictos se decía que eran por razones religiosas, pero había relaciones de poder que estaban en juego.

“Esas guerras trajeron tantas muertes a Europa, que llevaron a concebir dos conceptos fundamentales: El de soberanía, que implica la definición de las fronteras, y el del equilibrio entre los países“. Empezó a surgir una visión de respeto a las soberanías y respeto entre los países.

El derecho internacional surge esencialmente después de guerras muy cruentas, después de que la humanidad vio lo que pasó en el Holocausto, con imágenes terribles del asesinato de judíos, negros, homosexuales y todo lo que fue perseguido por Adolf Hitler, con un elemento esencial: soberanía, respeto e igualdad entre las naciones, y surge un orden internacional que crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la primera organización que logra agrupar a todas las naciones del mundo. Algo imposible en el pasado, porque ni siquiera había conciencia de todos los países que existían, ni comunicación entre ellos.

“Hay algunos elementos que hemos cuestionado sobre la ONU, alguna falta de democracia sobre el organismo, hemos pedido algunas reformas. Pero nadie ha desconocido nunca que es un elemento esencial de la vida del derecho internacional moderno, que tiene un principio fundamental: La ONU se crea para promover la paz en el mundo. El mundo ha generado el derecho internacional para rechazar la guerra y para promover las vías diplomáticas y los principios de la paz, la solución pacífica de conflictos y de la justicia”. Se crearon organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia o la Corte Penal Internacional (CPI), “para que no sea la guerra el elemento que determine las relaciones entre las naciones”.

El principio que inspira fundamentalmente la Carta de la ONU es búsqueda de la paz y la igualdad entre las naciones.

Recordó Sánchez que el Consejo de Seguridad es un instrumento fundamental de la ONU, que recoge el poder de grandes potencias que, después de la II Guerra Mundial, se erigieron como miembros permanentes y son los encargados de velar por la paz mundial. “Decía Eduardo Galeano que los países que producen más armas de guerra son los encargados de proteger la paz mundial“, lo que a Sánchez le parece irónico. “Mal que bien ha sido el instrumento para establecer parámetros y límites, y para evitar grandes tragedias para la humanidad”.

Estados Unidos es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, igual que China, Rusia, Francia, Reino Unido. Al respecto, deploró Sánchez que dicho país, siendo un miembro del Consejo de Seguridad, “esté desconociendo completamente a las Naciones Unidas en este momento. Eso es muy peligroso, porque está desconociendo la principal institucionalidad internacional, el derecho internacional y los mecanismos que se construyeron para promover la paz entre las naciones. Es como decir: ‘yo desconozco todo lo que ha creado la humanidad hasta el momento para que exista la paz’. Entonces, ¿cuál es tu principio? ¡La guerra!”

Recordó que, cuando se crea la Carta de las Naciones Unidas, muchos países tenían Ministerios de Guerra pero les cambiaron el nombre a Ministerio de Defensa. En Estados Unidos se llamaba “Departamento de Defensa”, pero recientemente le cambiaron el nombre y le pusieron de nuevo “Departamento de Guerra”, como se llamaba antes de 1945, porque están promoviendo el desconocimiento total de los mecanismos del derecho internacional.

Orden en base a reglas

Explicó Sánchez que los voceros del gobierno estadounidense, desde hace tiempo no hablan de “derecho internacional”, sino de “orden en base a reglas”. Pero “nadie sabe cuáles son las reglas del orden en base a reglas”. Lo compara como con jugar con un niño, que de pronto te dice “pasaste esta línea, perdiste”, porque inventó esa regla en el momento.

“El orden en base a reglas, como lo está planteando Estados Unidos, desconoce las Naciones Unidas, la Convención de Viena y los tratados más importantes del mundo, “es en realidad un orden en base a guerras”.

“Suprafascismo”

Opina que el supremacismo de la élite estadounidense, es en realidad “suprafascismo”: una expresión de fascismo más radical que la que ha conocido hasta ahora la humanidad. Explica que hoy vemos el genocidio en Palestina prácticamente en vivo y en directo en nuestros teléfonos, observando cómo matan a más de 20 mil niños, peor que muchos genocidios del pasado.

“Este genocidio se centró en matar a los niños, arrasó ciudades enteras y Trump publica una imagen por IA donde se creará allí, donde están enterrados los cadáveres de esos niños, un resort para disfrute de las élites mundiales. Para nosotros se nos hace difícil que un ser humano pueda llegar a esas dimensiones de odio y de actitudes de violencia y de crimen”.

Redes sociales

Indicó que los dueños de las empresas de redes sociales, son una élite blanca, masculina, poderosa, con mucho dinero: no hay hombre pobre que sea dueño de una red social, “ni mujeres, ni hombres negros o aborígenes de cualquier pueblo nuestro. Es la élite norteamericana, dueña de esas redes sociales, que impone a todo occidente y a los influidos por occidente de unas narrativas muy peligrosas para la humanidad”.

“Nadie que sepa un poquito de derecho, ningún gobernante de un país, puede estar inconsciente de la grave amenaza que vive hoy la humanidad”.

Leyó el artículo 26 de la Convención de Viena, que dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, lo que obliga a Estados Unidos a cumplir con el derecho internacional. “Él se hizo parte de las Naciones Unidas, se hizo parte de los tratados internacionales de derechos humanos. y ahora desconocen todos esos pactos de muy mala fe”.

Bombardeo a Caracas

Sobre el secuestro al Presidente y el bombardeo a Caracas del 3 de enero, que describió como “atroz” y la primera vez que ocurre en Latinoamérica, dijo que viola todo el orden jurídico internacional, comenzando por la Carta de las Naciones Unidas, que establece que la solución de los problemas entre los países debe ser pacífica. También violenta acuerdos internacionales en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), que declara la región como zona de paz.

También habla de violaciones al artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas , pues la agresión fue injustificada y sin provocación. “No hemos lanzado ni una piedra, ni siquiera hemos escupido un vidrio de la embajada de Estados Unidos. Venezuela ha sido extremadamente respetuoso, no hay ninguna razón que pueda esgrimir Estados Unidos para agredirnos”.

Violenta el Estatuto de Roma, de la CPI, que establece crímenes de agresión contra países que son soberanos.

Violenta el principio de la soberanía, establecido en la Carta de la ONU en torno a la igualdad entre los estados y el respeto a las soberanías entre los estados.

Violenta la Convención de Viena, el artículo 26, el "Pacta sunt servanda", que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe.

Enfatizó que Estados Unidos no agotó las vías pacíficas para resolver el problema.

Además, hubo una simulación de hecho punible: “Dijeron que el Presidente de Venezuela estuvo involucrado en narcotráfico , es decir, simularon un hecho punible, y luego dijeron que no, que ya no es narcotráfico, sino que ‘ Venezuela nos robó el petróleo y las tierras ‘”. Explicó que “es aberrante decir que Venezuela les robó el petróleo, o que tierras de Venezuela le corresponden. No hay ningún hecho histórico que justifique una afirmación de ese tipo”.

De ser cierto que Venezuela le robó petróleo a Estados Unidos, dicho país podría haber ido a la Corte Penal de Justicia y colocar una denuncia legítima. Habría una reclamación, como la que Venezuela tiene contra Guyana por la Guayana Esequiba.

Además, se violaron derechos humanos y se asesinó más de 100 personas, de forma brutal, con una dimensión que la gente de afuera no se imagina. "Aquí hay gente que escucha un ruido y piensa que puede estar siendo bombardeados, incluyendo niños. Hay estrés postraumático. No podemos imaginar cómo lo viven los niños de Palestina", dijo.

También señaló el secuestro de un Presidente formalmente Electo, el Presidente Constitucional de un país, reconocido formalmente por las naciones incluyendo a Estados Unidos, que lo reconoce como Presidente en muchísimos actos, y se hace una violación flagrante de su inmunidad. "Es muy importante leer la declaración del Presidente Nicolás Maduro y rescatar la dignidad, la valentía y la altivez del Presidente. En Venezuela todos sabemos que no es narcotraficante ni nada tiene que ver con el narcotráfico. Muy por el contrario, ha sido líder y promotor de la lucha contra el narcotráfico, y Venezuela es reconocida internacional por su lucha contra el narcotráfico".

Recordó que Ecuador es el país por donde sale la mayor parte del narcotráfico en América Latina y Estados Unidos es su socio, Marco Rubio lo visita con frecuencia.

También recordó que un expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado por narcotráfico con muchas pruebas, fue liberado en este momento por el propio Presidente Trump.

Además, no hay capos narcotraficantes capturados dentro de Estados Unidos.

Pidió no dejarse engañar por las redes sociales, que intentan estigmatizar al Presidente Nicolás Maduro, y que él, en medio de una tragedia, ha tenido una posición de dignidad y valentía.

Recordó que él dijo: “Sí, soy Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado el 3 de enero por una intervención militar estadounidense. Me considero prisionero de guerra. Me acojo a los convenios de Ginebra y de Viena. Fui capturado en mi hogar en Venezuela. Soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente y el Presidente Constitucional de mi país”.

Cambió la forma de dar golpes de Estado

Indicó que los golpes de Estado que han sido apoyados por la CIA casi siempre han sido operaciones encubiertas, mientras que ahora se está haciendo este tipo de operacionbes de forma abierta. “Es un hecho descarado de violación de todo el derecho internacional, muy perverso y que además nos somete a un orden en base a guerra: en genocidios de los más terribles”.

Entre otras narrativas falsas, recordó que Estados Unidos dijo que estaba hundiendo embarcaciones del mar Caribe, afirmando que son embarcaciones del narcotráfico.

Estados Unidos afirmó que los tripulantes de estas lanchas eran venezolanos, pero la mayoría de los hundimientos han sido en el océano Pacífico y la mayoría de los tripulantes han sido ecuatorianos, trinitarios, colombianos y no se han mostrado víctimas venezolanas. “Lo que está claro es que no son cargamentos que Venezuela estaba enviando a Estados Unidos; fue una falsedad terrible. Pero a esos seres humanos latinoamericanos los asesinaron violando todos los derechos humanos, de la A a la Z. Agarren la Declaración Universal de Derechos Humanos y léanse la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, el derecho al juicio justo. ¡Los exterminaron como si fueran plaga!”

“El suprafascismo que están desarrollando implica la persecución de venezolanos que salieron de aquí, llamados por Estados Unidos, convocados a abandonar el país, que se les dio facilidades para ingresar a Estados Unidos. Y hoy les dicen que son sacados de psiquiátricos y de cárceles. ¡Y hay venezolanos y latinoamericanos que se comen las dos narrativas! ¿Cómo es eso?”, dijo.

“Los venezolanos sabemos quienes son ellos. No dejemos que ofendan a nuestra gente, que les pongan cadenas como si fueran esclavos. ¡Es una barbarie muy terrible!”.

¿Por qué latinoamericanos no protestan ante la persecución y asesinato de migrantes?

Se refirió al asesinato el pasado 7 de enero en Estados Unidos de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, por parte de un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), a quien le dispararon en la cara dejando tres niñas huérfanas. Esto causó una gran cantidad de movilizaciones en el pueblo de ese país. “El escándalo del pueblo de Estados Unidos es gigantesco. ¡Saludo al pueblo de Estados Unidos, a su dignidad y su posición de combate!”, dijo Sánchez.

Pero, por otro lado, se preguntó por qué el pueblo latinoamericano no se ha movilizado por los migrantes venezolanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, hondureños, mexicanos y de otras nacionalidades, que están siendo perseguidos de una forma terrible en Estados Unidos, como no se había concebido nunca antes. “¿Y dónde están cuando asesinan en el Mar Caribe a muchos latinoamericanos, ecuatorianos, trinitarios, colombianos? ¡Los asesinan violando todos los derechos humanos, ya van más de cien! Y no se levanta el pueblo latinoamericano”.

Él opina que la manipulación de las redes sociales influye en ellos para que no protesten. “Recordemos el pensamiento de Bolívar: ‘Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción’ y los latinoamericanos están siendo llevados por las redes sociales a ser un instrumento ciego de la destrucción de América Latina y de un proceso de recolonización muy perverso, que amenaza a toda la humanidad hoy”.

Amenaza a todo el mundo

“Si Estados Unidos intenta establecer un gobierno directo en nuestro país, como lo ha dicho directa y descaradamente, estamos hablando de la pérdida total, de la posibilidad de que exista una nacionalidad de hecho venezolana”, explicó el especialista.

Señaló que esta conducta del gobierno estadounidense amenaza a todas las naciones de América Latina, del Caribe y del mundo: Groenlandia, que no es América Latina, está siendo amenazada. Ha amenazado a México y a Cuba. “De Canadá dijo que iba a ser el estado 51. Es importante entender que no es sólo una agresión a Venezuela, sino a todo el derecho internacional, que está hecho para la paz, y para retrotraer a la humanidad a la situación de guerra, a un orden en base a guerra”, dijo.

“Venezuela tiene que ser punta de lanza en la lucha contra el imperialismo”, dijo. “Nos tocó en una oportunidad con Bolívar en la lucha contra el imperialismo español, en su momento de decadencia. Y este también es un momento de decadencia del imperio norteamericano (…) Es indiscutible que esa hegemonía está cayendo, está terminando. No porque lo deseemos nosotros, sino porque es una realidad”, enfatizó. “Cuando Estados Unidos viva su crisis más profunda, que la va a vivir, nosotros vamos a estar allí para ayudarlos”.

Indicó que en Venezuela no se ha fracturado ni un milímetro la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al igual que la coherencia total del gobierno nacional.

Secuestro del Presidente no está en la Constitución venezolana

Resaltó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida el 3 de enero pasado, que en ponencia conjunta y unánime declara que es un hecho sin precedentes el secuestro de un Presidente y que eso no está en la Constitución. No está en los preceptos de falta temporal o absoluta. La Sala Constitucional establece que se procede, sobre la base de lo establecido en la Constitución, quien asuma la Presidencia Encargada de la República, en el marco de la Ley y la Constitución.

Además, hay un decreto de conmoción que redactó el propio Presidente Nicolás Maduro, Presidente en funciones, pues “estaba claro de que estaba arriesgando su vida al defender nuestra Patria de los intereses más oscuros, más perversos, los que se quieren llevar el petróleo y apoderarse de estas tierras, que no les importa asesinar a venezolanos y a quien sea”.

¿Por cuánto tiempo será Delcy Rodríguez la Presidenta encargada?

Indicó que no es cierto que el cargo de Presidenta encargada tenga una duración limitada en esta ocasión, pues lo que ocurrió no está enmarcado en ninguno de los artículos de la Constitución, ni como falta temporal, ni como falta absoluta. Se considera que el Presidente sigue siendo Nicolás Maduro, quien está retenido en contra de su voluntad en otro país pero sigue siendo Presidente de la República.

La sentencia establece una medida cautelar; Sánchez, quien también es profesor de derecho, explicó que, en un procedimiento jurídico hay una decisión final que decide sobre el fondo del asunto, pero también se pueden establecer medidas cautelares que no deciden sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, aquellas que autorizan a un acusado a ser juzgado en libertad, pero le ordenan presentarse todos los meses en un tribunal.

En este caso, el fondo del asunto no está decidido, pero “en medio de esta situación completamente extraordinaria e inimaginable, que no podía estar planteada en la Constitución, la Sala dice, como medida cautelar, sin decidir el fondo del asunto, que tiene la continuidad Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada” del país. “El tiempo no está definido. No es el parámetro exacto que establece, porque no está definido el fondo del asunto”.

Optimismo con liberación de Maduro

De hecho, dijo que el Presidente podría volver en cualquier momento, cuando haya sindéresis en los tribunales estadounidenses y coherencia con el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la inmunidad de un Jefe de Estado, explicó el entrevistado.

Sánchez se mostró optimista: “La realidad es que hay altísimas probabilidades de que (el Presidente Maduro) vuelva”.

Indicó que, si bien hay psicopatía en el liderazgo estadounidense, también hay grandes contradicciones. “La forma como asesinaron a (Renee Good) en Estados Unidos generó un escándalo”.

Barbarie de Trump

Indicó que el Presidente Trump está cayendo en una situación de barbarie que le está trayendo grandes contradicciones. Él está enviando el ejército norteamericano a gobernaciones y alcaldías de Estados Unidos, que causa una situación de presión que podría llevar a una guerra civil en Estados Unidos. Además, ha manifestado contradicciones con presidentes de otros países, como España, Francia o Dinamarca.

“La barbarie que está introduciendo el Presidente Trump en el mundo es poco sostenible, a menos que la humanidad permita que la barbarie crezca mucho. Es como un mosntruo voraz, que va comiendo y va creciendo. Si dejas que el monstruo crezca tendrás un Hitler, de dimensiones más poderosas, con armas nucleares, destruyendo y apoderándose de todo lo que tenga a su paso. Hasta en su propio país. Yo creo que eso va a tener límites en la humanidad; los seres humanos de bien, que son mayoría, serán suficientes para poner límites a una atrocidad tan grande y que no tengamos más desastres y un orden en base a reglas, como el que quieren imponer”.

“La élite norteamericana ha sido responsable de asesinato de negros, de ahorcarlos. Lo disfrutaban. Hay expresiones de un fascismo colectivo en Estados Unidos, que hoy digo que son expresiones del suprafascismo. Acabaron con casi todos los pieles rojas, no les importó porque son élites. Tienen la convicción supremacista de que ellos son la élite, que valen como únicos seres humanos dominantes en el mundo, y son un peligro para toda la humanidad, porque son la élite dominante”.

Logros de Venezuela

Sánchez recordó que nuestro país fue invadido, con una agresión militar desproporcionada, armas que exhibieron una superioridad armamentística increíble. Causó traumas muy profundos. Dejó decenas de venezolanos y cubanos muertos. Pero Venezuela demostró una entereza profunda. “Hay que celebrar el sentido de unidad. Hay que celebrar que nadie salió a celebrar. Que en nuestro pueblo no haya la maldad y el fascismo tan profundo como para legitimar acciones tan perversas”, enfatizó.

Dijo que el Presidente mostró dignidad, envió mensajes con su mano, mostró una gran altivez, se declaró inocente y honesto; son cosas que hay que celebrar.

Recordó que, desde que llegó Hugo Chávez, Venezuela logró cumplir las metas del milenio incluso antes que las potencias mundiales:

Logramos superar el analfabetismo, dijo Sánchez.

Logramos la plena inclusión en educación básica y bachillerato;

Logramos plena inclusión universitaria, “que es un reto para todo el mundo”, dijo. Recordó que nuestros jóvenes migran del país con un título profesional bajo en brazo, obtenido gratuitamente, que en otros países tendrían que pagar, y que hasta hay venezolanos que migraron pero se regresan para que sus hijos estudien aquí, porque no es es posible en los países adónde migraron.

También mencionó otros logros, como la Misión Vivienda, aunque admitió que ha sido bombardeada por las medidas coercitivas unilaterales o sanciones.

Señaló que Venezuela ha sido capaz de construir una alternativa al capitalismo voraz, pervertido y perverso, que no cree en el bienestar para todos. Señaló que hay una unidad total en el gobierno, funcionamiento pleno del Estado, fortaleza y grandeza del pueblo venezolano y se aporta a construir. “En ese camino estamos marchando y estoy seguro de que venceremos”.

También en Tves

Este martes, el Dr. Sánchez Zerpa también fue entrevistado en el programa “En la balanza” en TVES por la Dra. Olga Álvarez. Dejamos un enlace a la entrevista.