“El talento no debe ser desperdiciado”: Eduardo Borlandelli siembra arte y símbolos en los semilleros del futuro

Este martes en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96,3 FM, la periodista Angie Vélez compartió micrófonos con una voz cálida y un quehacer incansable: el multifacético artista Eduardo Borlandelli. pintor, escultor, restaurador, diseñador y fotógrafo, su historia no es solo la de un creador consagrado, sino la de un sembrador que ve en los ojos de los niños el lienzo más prometedor.

Prensa Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez / Texto: Jorge Pinillos / Fotos: Luigino Bracci)

Desde muy pequeño, el arte lo llamó. Estudió en la Universidad Central de Venezuela, donde forjó un oficio sólido, pero su brújula creativa la encontró mirando al pasado de una manera muy personal. “Realmente mi inspiración artística está basada en la influencia de Leonardo da Vinci”, confesó con la naturalidad de quien ha convivido por años con un maestro. Esa admiración se funde con un estudio profundo del esoterismo y la alta magia, dando vida a un arte cargado de simbolismo. “Mi arte está encerrado en el simbolismo esotérico… para impactar la elevación de la conciencia del ser humano”, explicó. Sus exposiciones, como la titulada “Alquimia”, hablan precisamente de esa transformación interior.

Pero si hay un tema que le ilumina la voz es el de los “Semilleros de Artes”, un proyecto que lleva más de cinco años germinando en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. “He estado instruyendo a niños gratuitamente”, dijo con orgullo. Su método es sencillo y puro: los requisitos son simplemente “llegar allá”. Así, cada sábado, un grupo extraordinario se reúne, desde niñas de seis años con un talento que asombra, hasta la señora Esperanza, de 84, todos encuentran en ese espacio un lugar para crear.

“Yo digo que aquí en Venezuela hay gran talento artístico y de alta calidad”, afirmó Borlandelli con convicción. Y lo dice tras ver brotar ese talento en sus alumnos. Tanto es así, que ya han realizado tres exposiciones con sus obras. Su sueño es claro: “La cuestión filosófica del semillero de artes es captación de jóvenes con talento artístico para promoverlos como artistas nacionales”. Sabe que no todos se dedicarán al arte, pero insiste: “Si tienes un gran talento artístico, no desaproveches eso… en un futuro te puede beneficiar muchísimo”.

Al cerrar la entrevista, en la semana en que se celebra el Día Nacional del Artista, Borlandelli dejó un mensaje de aliento para sus colegas: “Sigamos en esta labor tan grandiosa de enriquecimiento de nuestro país”. Y reafirmó su fe en el arte venezolano: “Gusta al público coleccionista… es un arte muy especial”. Una invitación a no dejar de insistir, a exportar nuestra belleza y a regar, con paciencia y amor, estos semilleros donde crece, firme y talentosa, la nueva savia del arte nacional.

Para conocer más sobre la obra de Eduardo Borlandelli, pueden seguirlo en la cuenta en Instagram: @arteborlandelli.