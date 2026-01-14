Delcy Rodríguez anuncia alianza con el sector privado de salud para atender intervenciones quirúrgicas pendientes

Este martes, la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado de salud. Esta medida, enmarcada en el lanzamiento del Plan «Salud y Vida 2026», busca aprovechar la capacidad instalada de los centros privados para atender de manera cohesionada y eficiente la deuda quirúrgica en todo el territorio nacional.

Texto y fotos: Prensa Presidencial

La iniciativa responde a las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, quien ha priorizado la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), según informó Rodríguez en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

Delcy Rodríguez: Harán acuerdo con clínicas privadas para intervenciones quirúrgicas pendientes

Bajo este esquema de corresponsabilidad, el Estado garantiza que las intervenciones sean oportunas, de alta calidad y totalmente gratuitas, poniendo la infraestructura técnica al servicio de las necesidades más urgentes de la población venezolana. Este modelo de cooperación tiene como referente el éxito alcanzado durante la pandemia del Covid-19 y los acuerdos previos con la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela.

Rodríguez también anunció que cada dólar ingresado por la industria petrolera y gasífera irá destinado a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano. Informó que se realizará el equipamiento e inauguración inmediata de 75 nuevos centros hospitalarios en todo el país, lo que se hará con los ingresos provenientes del petróleo.

En el acto, la vicepresidenta sectorial de ciencia, tecnología y salud, Gabriela Jiménez, detalló que como parte del Plan Salud y Vida 2026, se realiza un despliegue para la rehabilitación de la infraestructura médica asistencial y la dotación tecnológica de los servicios de salud en el país. Detalló que ya se cuenta con vacunas para todo el año 2026 y con un inventario de medicamentos.

Mencionó que hay 32 laboratorios clínicos en producción que están totalmente productivos y con capacidad de distribución, inventario y logística a nivel nacional.

Agradecimiento a Lula Da Silva

Además, la presidenta encargada envió un profundo agradecimiento a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el apoyo brindado a los pacientes de diálisis venezolanos, tras el suministro de insumos médicos enviados al país luego de la agresión militar ilícita de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 03 de enero.

«Quiero nuevamente, en nombre del pueblo venezolano, agradecer al presidente Lula, a su gobierno, al pueblo de Brasil, por el apoyo que nos dieron. En las horas de mayor angustia por la agresión militar ilícita de Estados Unidos contra Venezuela», explicó Rodríguez.

Recordó que un misil cayó en el centro de almacenamiento de los inventarios de diálisis en La Guaira y los destruyeron. “A las pocas horas, el presidente Lula dio la orden de enviar medicamentos para atender a nuestros pacientes. Ya están en Venezuela”, dijo la Presidenta encargada, subrayando que el Gobierno Bolivariano también realizó un esfuerzo propio para garantizar los insumos.

Además de dar continuidad a los objetivos de la Gran Misión Venezuela Mujer, el despliegue actual amplía su alcance para ofrecer una gestión logística unificada que proteja integralmente a todas las familias.

Con la articulación de los ministerios de Salud, Economía y Ciencia y Tecnología, el Ejecutivo Nacional ratifica su hoja de ruta para este 2026. Al priorizar el derecho a la vida por encima de cualquier interés comercial, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso inquebrantable con la salud pública y el acceso universal a procedimientos médicos especializados.

La jornada contó con la participación técnica del ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez; la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez; la ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y la presidenta de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), Ligia Gorriño.