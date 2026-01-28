“Hacer cine es hacer cultura, es apostar por nuestra identidad”: Ignacio Márquez estrena “Caimanes de la Galaxia”

En el marco de la celebración del Día Nacional del Cine, el director, Ignacio Márquez, presentó su más reciente película, “Caimanes de la Galaxia”, en una entrevista exclusiva para el “Noticiero Cultura al Día”, conducido por la periodista Angie Vélez, transmitido por Alba Ciudad 96.3 fm.

Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez / Texto: Jorge Pinillos) Fotos: Amazonia Films / Redes Sociales.

Escucha la entrevista:

Para Márquez, el cine trasciende el entretenimiento: “Hacer cine es hacer cultura, es apostar por nuestra identidad hacia adentro y hacia afuera. Es una manera de ser venezolano, de ejercer el gentilicio”, afirmó el cineasta, quien también destacó el arte como la expresión humana más importante y celebró su rol como docente para difundir este oficio.

Una historia de béisbol, resiliencia e identidad

“Caimanes de la Galaxia” narra la historia de un joven caraqueño que sueña con ser un jugador de béisbol intergaláctico. Tras una situación familiar complicada, debe mudarse y se encuentra con un grupo de muchachos excluidos, a quienes nadie quiere en un equipo. Juntos, logran formar un equipo al que nombran “Caimanes”, transformando un término despectivo en un símbolo de honor.

“Al final, la película habla de la conformación de un equipo, de los valores del juego colectivo, de la confianza entre compañeros y de que, no importa cuántas veces te hayan rechazado, hay que insistir una y otra vez, algo muy propio de nosotros los venezolanos”, explicó Márquez.

Un proyecto para saldar deudas con el cine nacional

La película es una producción de La Villa del Cine y nació de la idea de crear un proyecto dirigido y protagonizado por niños, un público que, según Márquez, el cine venezolano ha dejado un poco de lado.

Había dos deudas: hablar para niños desde la óptica de un niño y retratar el juego de béisbol, que es tan importante en nuestra cultura e identidad”, señaló el director. El proceso creativo tomó aproximadamente dos años y medio, incluyendo investigación, escritura del guión, filmación y postproducción.

Una de las particularidades del filme es que los protagonistas son peloteros en la vida real, pertenecientes a la liga de béisbol de Guatire, lo que le otorga una autenticidad única al retrato del deporte.

Funciones gratuitas en celebración del Día nacional del Cine

Como parte de las celebraciones, “Caimanes de la Galaxia” tendrá proyecciones gratuitas en Caracas:

Hoy miércoles: A las 2:00 p.m. en la sede de la Cinemateca Nacional (Museo de Bellas Artes) y a las 4:00 p.m. en la Sala Margot Benacerraf de la Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE).

Mañana jueves: A las 5:00 p.m. en la sala de la Cinemateca de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – (CELARG) en Altamira.

Márquez extendió una cordial invitación al público: “Invitamos a toda la familia. Está hecha para gente de todas las edades, desde un abuelo hasta un nieto”.

Con esta película, Ignacio Márquez refuerza su compromiso con un cine que refleja la identidad venezolana, celebra los valores colectivos y apuesta por historias que conectan con las nuevas generaciones.