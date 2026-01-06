Biblioteca dañada en La Guaira por ataque estadounidense será rehabilitada integralmente, anunció ministro Villegas (+Fotos de los daños)

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, denunció este martes 6 de enero, que la agresión criminal del imperialismo norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela impactó directamente al sector cultural, al ocasionar severos daños en la Biblioteca Pública Central “José María España”, ubicada en La Guaira, infraestructura emblemática declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Edys Glod)

Durante una inspección realizada en el lugar, el titular de Cultura afirmó que la agresión criminal del imperialismo norteamericano que condujo al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, afectó también al sector cultural a consecuencia de los ataques criminales sufridos en la localidad.

Villegas explicó que la visita responde a instrucciones precisas de la Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, para elevar el informe correspondiente y proceder a la rehabilitación integral de estos espacios.

“Vamos a responder la agresión con más cultura, con más libros, con mejor infraestructura, haciendo de este un espacio que exorcice la violencia y la violación a nuestra soberanía, y ponerlo en línea de la ambición de paz del pueblo venezolano y de la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”, afirmó.

Explicó que como consecuencia de la onda expansiva de tres impactos misilísticos caídos cerca del emblemático recinto cultural, fueron destruidos algunos ambientes del establecimiento que es frecuentado por guaireños y guaireñas de todas las edades.

Por su parte, Melissa Pereira, coordinadora de las bibliotecas públicas del estado La Guaira, relató los hechos ocurridos el pasado viernes 3 de los corrientes. “La madrugada del 3 de enero nos levantó un impacto muy grande que sufrió nuestro estado y que afectó la Biblioteca Pública Central José María España, rompiendo vidrios, parte de nuestros techos e infraestructura, Patrimonio cultural de nuestro municipio, y una de las bibliotecas más queridas de nuestro estado”, explicó.

Pereira detalló que la agresión también causó daños en otras edificaciones históricas de la zona. “También fue vilmente atacada y afectada la Casa Guipuzcoana, la escuela General Ambrosio y algunas de nuestras estructuras coloniales que están acá en la zona central. Sin embargo, aquí estamos para más cultura y exorcizarnos con cultura y más literatura”.

La Biblioteca Pública Nacional “José María España”, ubicada en el Centro Histórico de La Guaira y la Casa Guipuzcoana, cuentan con declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que resalta la gravedad del daño ocasionado a la memoria histórica y cultural del pueblo venezolano.