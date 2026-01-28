Conocernos para querernos: El IAEM invita a un viaje cultural por las Antillas en su sexto encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores

En el marco de su compromiso con la reivindicación de las raíces culturales, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), bajo la presidencia del profesor, Juan Pérez, celebra la sexta edición del Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, dedicada este año a explorar “Las Antillas: una riqueza cultural compartida”.

Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez/ Texto: Jorge Pinillos) Fotos: Angie Vélez / Redes Sociales.

Escucha la entrevista:

La actividad, que se desarrolla desde el 22 de enero hasta el 26 de febrero en la Torre del Ministerio del Poder Popular para la Cultuta, (MPPC) del Centro Simón Bolívar, fue presentada por el propio presidente del IAEM en una entrevista con la periodista, Angie Vélez, en el Noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 fm. Durante la conversación, Pérez destacó que el epicentro de este y todos los encuentros es “la identidad y el conocernos”, en línea con el lema institucional: “Hay que conocer para querer”.

Un puente cultural en el Caribe

El profesor Pérez explicó que esta edición nace de la necesidad de visibilizar los profundos lazos que unen a Venezuela con las Antillas Mayores y Menores, demostrando que “no somos aislados culturalmente”.

“El propósito es retomar la cultura como un transporte vivo y una herramienta de política para la paz”, señaló, subrayando el carácter bolivariano del espíritu antillano. El programa incluye un análisis histórico del paso del Libertador, Simón Bolívar por Haití y la Expedición de los Cayos, conectando esta herencia común con el presente.

Una experiencia para todos los sentidos

El encuentro ofrece un viaje multidimensional gratuito y sin requisitos de inscripción, que combina:

-Saberes: Conversatorios y talleres sobre historia compartida, estructura poética de la décima (a cargo del profesor Wilfredo Mendoza) y análisis cultural.

-Sonidos: Talleres prácticos de percusión y baile para explorar ritmos como el calipso trinitario, el tambú curazoleño, la bomba puertorriqueña y su conexión con el tambor veleño de Falcón.

-Sabores: Una inmersión en la gastronomía típica de cada región, incluyendo bebidas, dulces y platos que son parte fundamental de las festividades caribeñas.

Información práctica para participar

– Lugar: Torre MPPC (Torre Norte del Centro Simón Bolívar), pisos 15, 16 y 17. Referencia: Plaza Caracas, al lado del CNE.

Horarios:

– Talleres de la mañana: 10:00 a.m. a 12:00 m.

– Talleres de la tarde: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

– Muestras culturales: Los jueves en la tarde, en el espacio de la planta baja (“El Llavajero”).

– Certificación: Se otorgarán certificados de participación para los talleres extensos, como el de construcción de la décima.

– Próximos destacados: La semana previa al Carnaval, el encuentro recibirá al grupo “Todariquiba” del estado Falcón, con cultores de La Vela de Coro.

La cultura como defensa de la identidad

Al ser consultado por la periodista Angie Vélez sobre la importancia de estos talleres en el contexto actual, el presidente del IAEM fue enfático: “El 70 u 80 por ciento del epicentro de cada encuentro tiene que ver con la identidad… Esto repercute en la defensa del territorio, de nuestros ideales y de nuestra situación real. Hay que estar claro por qué somos, qué somos, de dónde venimos”.

Con esta iniciativa, el IAEM reafirma su papel en la consolidación de la memoria cultural venezolana y caribeña, ofreciendo un espacio de diálogo, reencuentro y celebración de la raíz indisoluble que une a los pueblos de Nuestra América.

Para más información sobre la programación semanal, puede seguir las redes sociales oficiales del IAEM. @plataformaiaem.