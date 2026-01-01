Presidente Maduro en su Mensaje de Fin de Año: El 2025 cierra como el año de la resistencia y el consenso histórico

En su tradicional mensaje de fin de año, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este miércoles un balance del año 2025, calificándolo como un periodo de resistencia victoriosa y de consenso histórico.

Texto: Prensa Presidencial

Durante su alocución, el mandatario puso especial énfasis en el fortalecimiento del Poder Nacional, asegurando que el país ha avanzado hacia la construcción de un Estado fuerte, profundamente democrático y soberano.

Para el Jefe de Estado, el mayor logro de este año que termina, ha sido la articulación estratégica de los distintos sectores del país.

Mensaje de Fin de Año de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela: 31 de diciembre de 2025

El Presidente también atribuyó los éxitos del 2025 a la puesta en marcha del Plan de las 7 Transformaciones (7T), un método que, nacido de la Consulta Popular, ha permitido que la democracia directa y comunal, pase a ser una práctica cotidiana. Asimismo, puntualizó que el 2025 cierra como el año del consenso más amplio en la historia republicana del país.

El Presidente Maduro también anunció que Venezuela cierra el 2025 con una economía diversificada y productiva, alejándose del modelo rentista que prevaleció en el siglo XX. El Jefe de Estado destacó que los 14 motores económicos avanzan articulados bajo una visión estratégica que ha permitido al país producir lo que consume y exportar rubros de la tierra y el mar hacia mercados internacionales.

El mandatario nacional subrayó que los índices de crecimiento obtenidos, incluso bajo condiciones de bloqueo, confirman que Venezuela superó el cerco impuesto hace una década. Finalmente, el presidente Maduro aseguró que el país cuenta hoy con mayor preparación, experiencia y unidad para enfrentar nuevos desafíos, garantizando la marcha soberana hacia el horizonte del año 2030 con un Poder Nacional plenamente consolidado.

“La Patria está segura”

El Jefe de estado aseguró que Venezuela ha logrado consolidar su paz y seguridad gracias a la fusión Cívico-Militar-Policial.

“La patria está segura y protegida con la fusión cívico-militar-policial que ya no es un enunciado: es una ontología ética, institucional y social que preserva la vida nacional”, precisó, destacando el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), calificándola de heroica y poseedora de una lealtad absoluta al espíritu de la Constitución de 1999 y a las raíces antiimperialistas que fundaron la República.

Por otro lado, el Presidente señaló que el país ha transitado hacia un Estado profundamente democrático y soberano. “La democracia directa comunal, vecinal, dejó de ser un anhelo de esta Constitución para convertirse en práctica cotidiana, para dirimir las diferencias y crear un nuevo sentido común”, sostuvo.

Asimismo, exaltó el papel de las Consultas Populares realizadas en el año 2025. «A cada Consulta Popular realizada le debemos soluciones geniales y, lo más importante, acuerdos sociales vigentes y duraderos», puntualizó. Precisó que las Consultas Populares han permitido dar soluciones a problemas concretos, que también han permitido consolidar la paz de la Nación, frente a las agresiones externas.

Ciencia, tecnología y cultura

Maduro también resaltó los avances fundamentales alcanzados en las áreas de ciencia, tecnología y cultura. Afirmó que la nueva Independencia de la Nación es de carácter cognitivo, posicionando a la ciencia y la tecnología como herramientas esenciales al servicio de la vida, el bienestar social y la defensa de la Soberanía. Para el Jefe de Estado, este desarrollo tecnológico, en unión con el poder cultural, constituye el soporte principal de la conciencia nacional que blinda el futuro de las próximas generaciones de venezolanos.

Por otro lado, puso especial énfasis en el fortalecimiento del Poder Nacional, asegurando que el país ha avanzado hacia la construcción de un «Estado fuerte, profundamente democrático y soberano». Afirmó que “en apenas un año consolidamos nada más y nada menos que el Poder Nacional como concepto y realidad palpable en el territorio”.