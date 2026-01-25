Otorgan Orden Francisco de Miranda post-mortem a Donald Myerston por su invaluable legado al cine infantil venezolano

Este sábado 24 de enero, en los espacios de la Cinemateca Nacional, en Caracas, fue conferida la Orden Generalísimo Francisco de Miranda, en su clase post-mortem al cineasta Donald Myerston, en reconocimiento a su trayectoria y aportes fundamentales al cine venezolano, especialmente al dedicado a niñas y niños.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Roiner Ross)

El acto fue encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, quien hizo entrega de la condecoración a los familiares del distinguido productor, en nombre de la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez.

“Hemos venido a entregar esta Orden a un grande del cine, que consagró su vida a crear cine para los más pequeños, para lo más valioso de una sociedad, que son las niñas y los niños”, expresó Villegas.

La orden honra a “quien en vida fue director, productor, gestor cultural y figura fundamental en el cine venezolano, reconocido por su labor en el desarrollo de la industria nacional, militante de la cultura y pionero de los movimientos cinematográficos de los años 60 y 70. Hoy la patria del Libertador Simón Bolívar lamenta su partida y enaltece su legado para las futuras generaciones”.

Durante su intervención, el titular de Cultura anunció además que, en el marco del Plan Nacional de Cinematografía 2026-2031, se incorporará una línea especial de producción de cine infantil que llevará el nombre de Donald Myerston para la construcción colectiva a partir del 28 de este mes como parte del Día Nacional del Cine.

Villegas destacó el papel del cine como herramienta para la construcción de la paz y la convivencia democrática en el país, e hizo un llamado al sector cinematográfico nacional. “El cine venezolano tiene mucho que aportar en el camino de la construcción de la paz y la convivencia democrática en Venezuela, invitamos a los hombres y mujeres del cine a sumarse a este gran movimiento, particularmente desde la producción de cine para niñas y niños, que siembre valores, amor por la identidad nacional, sensibilidad por los animales, por la naturaleza y por todo lo que significa lo afirmativo venezolano”, manifestó.

Un legado de vida y formación en el cine venezolano

Viveca Baiz de Myerston, viuda del cineasta, expresó su profundo agradecimiento y emoción al recordar la vida y obra de su compañero. “Es un legado que hoy en día lo siento con mucha fuerza y con agradecimiento de que la vida me haya permitido ser la compañera y haber trabajado tanto con Donald. A Donald hay que recordarlo realmente con amor a través de su obra, porque es que el cine nacional se hace con amor”, expresó.

Por su parte, la actriz Irabé Seguías, resaltó la dimensión ética y formativa de Myerston. “Hoy despedimos a un maestro, a un hombre que nos deja un legado importantísimo, productor, documentalista, antropólogo, maestro de tantas generaciones. Se nos va el hombre, pero nos queda el legado, un legado de profunda ética y mística para todo el país. El cine venezolano está de luto”, comentó.

El homenaje cerró entre aplausos reafirmando que la obra y el ejemplo de Donald Myerston permanecerán vivos en la memoria cultural y cinematografica del país y en las futuras generaciones.

