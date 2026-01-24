Delcy Rodríguez lideró instalación del programa para la Convivencia y la Paz: Anunció que van 626 excarcelaciones

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes durante la reunión de instalación del Programa para la Convivencia y la Paz, que hasta la fecha han sido excarceladas 626 personas, destacando que muchos sectores antipolíticos no han entendido el momento y persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

En el evento, Rodríguez también informó que el próximo lunes sostendrá una llamada telefónica con el Alto Comisionad para las Naciones Unidas, Völker Turk, donde le solicitará que, a través de su oficina, sean verificadas las listas de excarcelados. «Ya basta de mentiras que nos han llevado a consecuencias externas, basta de mentirle a nuestro pueblo a través de las redes sociales, basta de estos algoritmos que buscan sembrar miedo, terrorismo y muerte», sentenció enérgicamente Rodríguez. «Debe haber responsabilidad en el ejercicio de la política, por lo que yo ayer llamaba a la reinstitucionalización del ejercicio de la política».

Delcy Rodríguez, declaraciones tras instalar Programa para la Convivencia y la Paz, 23 enero 2026

Asimismo, exhortó a los miembros del programa para la Convivencia y la Paz trabajar para aislar a los sectores «de la derecha antipolítica». «Estamos hartos de estos extremistas y fascistas que solo buscan hacer daño a nuestro pueblo», expresó. «Nuestro trabajo debe ser muy arduo a través de la educación y la cultura».

Indicó que otro de los puntos relevantes de este instrumento legal es erradicar las expresiones sociales, políticas, económicas que inciten al odio, ya que las mismas han derivado «situaciones muy peligrosas para el país», por lo que, instó a su vez a impulsar programas de paz y convivencia en todos los sectores de Venezuela. Además, explicó que las acciones y expresiones colmadas de intolerancia han «comprometido la independencia y soberanía nacional al arrodillarse ofreciendo nuestro país y nuestras riquezas».

Llamado al diálogo

Rodríguez hizo un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como presidente del Consejo de Soberanía y Paz, convocar a un encuentro con todos los sectores políticos del país, coincidentes y divergentes, opositores políticos y llame a un verdadero diálogo político, con resultados concretos e inmediatos.»Debe ser un diálogo venezolano donde no se impongan más las órdenes externas. Ni desde Washington, Bogotá o Madrid. No. Un diálogo nacionalizado por el bien común de Venezuela».

Revisión del sistema de justicia

La presidenta encargada dijo que «abre las compuertas para que se reflexione sobre el sistema de justicia en Venezuela. Invitó a todos los sectores, académicos y no académicos, a las comunas y consejos comunales, los jueces de paz, el movimiento vecinal a pensar en un modelo de justicia penal done no se penalice a la pobreza, es un pedido inmediato.

Programa de 100 días

En el acto de instalación del Programa para la Convivencia y la Paz pidió a sus integrantes realizar un plan de 100 días para consolidar la estabilidad y armonía social. Para ello deben realizar un mapa de la violencia y del odio político, económico y social. «Es necesario hacer un arqueo para determinar de donde estamos partiendo, determinar dónde está la justicia social.», expresó.

Subrayó que el país está partiendo de una agresión económica sin precedentes, con medidas coercitivas unilaterales, ilícitas, que han generado importantes heridas sociales en el país.

Durante la actividad, Rodríguez dio lectura a la composición de los Integrantes del Programa para la Convivencia y la Paz: