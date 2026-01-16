Foro “Bombas invisibles” en el Celarg abrió reflexión sobre la guerra cognitiva contra Venezuela 

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (CELARG) fue escenario este miércoles 13 de enero del foro “Bombas Invisibles: La guerra por nuestras mentes”. El encuentro se constituyó como un espacio crítico para la defensa de la unidad y la soberanía nacional frente a las recientes agresiones militares contra el país.

La jornada, moderada por Andrés Eloy Ruiz, contó con un panel conformado por Héctor Díaz Polanco (antropólogo y político mexicano), Ximena González Broquen (filósofa e investigadora del IVIC), Ovilia Suárez (psicóloga de Psicólogos por el Socialismo) y Luis Delgado Arria (integrante de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, UICOM).

Durante su intervención, Héctor Díaz Polanco calificó los sucesos del pasado 3 de enero como un “hecho social total” de absoluta ilegalidad. Advirtió que validar el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores implicaría instaurar una “ley de la selva” que destruiría el orden internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El intelectual sostuvo que, ante la estrategia imperial de generar ambigüedad informativa, es imperativo profundizar la formación política para desvelar que el objetivo real de la agresión es el tutelaje colonial y la apropiación de los recursos energéticos.

Por su parte, Ximena González Broquen afirmó que el ataque contra el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) no fue un hecho aislado, sino parte de un “epistemicidio” y una operación de guerra cognitiva que busca anular al pueblo como sujeto histórico.

Sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada en las operaciones militares imperialistas y la guerra cognitiva, González Broquen argumentó que esta tecnología actúa como el brazo cibernético de una dinámica extractivista que saquea la vida cotidiana de los ciudadanos.

En esa misma línea, la psicóloga Ovilia Suárez explicó que la guerra cognitiva utiliza la neurociencia para comprender y manipular el psiquismo humano. Señaló que el exceso de información busca generar estados de shock y desmoralización para fracturar la unidad nacional.

Ante esto, enfatizó que la mejor defensa es el fortalecimiento de la identidad y el pensamiento crítico para mantener la presencia activa en los territorios.

Finalmente, Luis Delgado Arria sostuvo que la subjetividad política en Venezuela no debe entenderse como un campo homogéneo o sólido, sino como un escenario de batalla donde diversos imaginarios sociales se encuentran en confrontación, tras haber sido sometidos a más de dos décadas de operaciones psicológicas y políticas de carácter terrorista.

 

