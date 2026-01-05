Delcy Rodríguez envía “un mensaje al mundo y a EE.UU.”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió este domingo un mensaje “al mundo y a EE.UU.”, en el que reiteró la “vocación de paz” de su país, subrayó la necesidad del respeto al principio de “no injerencia” y destacó la necesidad de trabajar con Washington “en una agenda conjunta de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Texto: Actualidad RT

“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, escribió la dignataria en su canal de Telegram.

En un fragmento dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, expresó: “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”.

En el mismo orden de ideas, aseguró que esa es la Venezuela en la que cree y a la que ha dedicado su vida. “Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia, donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, apuntó.

En adición, Rodríguez destacó que Caracas considera “prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela“, así como entre el país bolivariano “y los países de la región”, “basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, pues esos son los “principios” que guían la doctrina diplomática venezolana.

“Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, concluyó.

A continuación, el texto completo:

Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo. Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro. Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela

Amenazas y desafíos

El pronunciamiento de Rodríguez tiene lugar tras haber sido públicamente amenazada por Trump, quien advirtió esta misma jornada que pagaría “un precio probablemente más alto que [el presidente Nicolás] Maduro”, si no se plegaba a los lineamientos de la Casa Blanca.

En una entrevista con The Atlantic, el mandatario aseveró que si Delcy Rodríguez “no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que [Nicolás] Maduro”, refiriéndose al presidente de la República Bolivariana, quien fue secuestrado el sábado durante la operación militar estadounidense que apuntó a Caracas. Asimismo, dejó claro que no toleraría lo que describió como “un rechazo desafiante” de la mandataria encargada a la intervención armada de Washington.

Pese a que el Gobierno estadounidense ha denostado reiteradamente de las autoridades venezolanas, en la víspera, Trump reconoció a Delcy Rodríguez como líder legítima del país suramericano, aunque condicionó sus actuaciones futuras a la obediencia de la ahora mandataria encargada.

“Tienen a una vicepresidenta que ha sido nombrada por Maduro y, ahora mismo, ella es la vicepresidenta. Y supongo que es la presidenta. Hace poco juró el cargo de presidenta. Tuvo una larga conversación con [el secretario de Estado] Marco [Rubio] y dijo: ‘Haremos lo que ustedes necesiten’. Creo que fue bastante cortés, pero, en realidad, no tiene opción“, señaló.

Ella, por su lado, rechazó enérgicamente el ataque militar estadounidense contra suelo venezolano, exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores, y afirmó que Maduro sigue siendo el presidente legítimo.