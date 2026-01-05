32 ciudadanos cubanos murieron en ataque de EE.UU. contra Venezuela

El Gobierno cubano decretó duelo nacional durante dos días, a partir de las 06:00 horas del 5 de enero hasta las 12 de noche del día 6 de enero de 2026, en homenaje a 32 nacionales que perdieron la vida durante el ilegal ataque militar perpetrado por Estados Unidos el sábado último.

Texto: Telesur

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, dijo el Gobierno de La Habana en un comunicado.

En el comunicado se señala que “nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

Agrega que, “una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados, y recibieron las sentidas condolencias y apoyo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de las jefaturas de ambos ministerios”.

El Gobierno cubano denuncia que los caídos son “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado”, y subraya que “supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

Añade que “el Gobierno Revolucionario organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo”. Según el decreto presidencial cubano que establece el duelo, mientras esté vigente el duelo nacional, la Bandera de la Estrella Solitaria se izará a media asta en los edificios públicos e instituciones militares. Además, quedan suspendidos los espectáculos públicos y actividades festivas.

Homenaje de Venezuela

Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil publicó un comunicado que señala: La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber, en el marco de misiones de cooperación y defensa, como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano en la madrugada del 3 de enero de 2026.