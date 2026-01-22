Movimiento Corazón Artesano celebra Fiesta de las Muñecas con jóvenes estudiantes

Desde el Liceo de Nueva Generación Gustavo Achepohl; en La Bandera, Caracas; una treintena de estudiantes de séptimo grado pusieron a prueba la creatividad de sus manos en el marco de la Fiesta de las Muñecas 2026, en el taller “Manos y Retazos del Amor y la Esperanza”.

Alba Ciudad (Texto: Oriana Chirinos / Fotos: Gustavo Quintana)

Con las muñequeras, Karina Rivas, Lérida Ortega y Yelitza López, los jóvenes realizaron muñecos y muñecas de próceres de la historia y personajes de su imaginación, utilizando retazos de tela y materiales de reciclaje.

Durante la actividad, la presidenta de la Fundación Red de Arte y Coordinadora del Movimiento Corazón Artesano, Aracelis García, expresó que la “muñequería registra la historia en otro formato y permite su re-semantización”. Además, informó que el liceo “nos acoge en una ruta que estamos desarrollando con las muñequeras y muñequeros del país que significa la celebración de la Fiesta de las Muñecas 2026”.

Asimismo, explicó que a pesar de los acontecimientos del pasado 03 de enero y el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, sigue el plan del mandatario nacional que implica el acompañamiento a niños y niñas en las escuelas del país.

Por otro lado, García anunció la celebración del Día Nacional de las Muñecas de Trapo el próximo 02 de febrero, en todas las plazas Bolívar a partir de las 10 de la mañana, por decreto presidencial, donde las muñequeras saldrán “en un camino de honor de trapo” en defensa de la soberanía.

Por su parte, la artesana y juguetera, Yelitza López, detalló sobre la actividad en la cual se realizaron muñecas de trapo, “un juguete que siempre está compartiendo un mensaje de paz y es muy importante, en este momento, hacer presencia en los planteles educativos. Los artesanos estamos avocados a eso, estar en los planteles llevando un mensaje de paz, para que entiendan su necesidad”.

Zully Márquez, directora del plantel, señaló que los talleres de creación de personajes refuerzan las habilidades de los niños y promueven la paz. Además, estas actividades están integradas con las materias escolares y los programas del Ministerio de Cultura.

Por último, una de las estudiante del plantel, Sofía Farrela, expresó su emoción por ser parte de la actividad diferente a lo que normalmente hacen. En cuanto a la construcción de la muñeca de trapo destacó “es uno de los juguetes más tradicionales de nuestro país. Es divertido ya que está saliendo de mis propias manos y es un valor sentimental diferente”.

El Ministerio del poder popular para la Cultura (MPPC), junto con el Movimiento Corazón Artesano, continuarán desplegado con los talleres de muñequería, artesanía y más, durante todo el año escolar.